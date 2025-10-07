Недвижимость

Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю

Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, согласно которому лица, заключившие договоры аренды или безвозмездного пользования земельными участками, смогут сохранить свое право на пользование участком в течение всего периода их участия в СВО.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», - сказано в документе.

Законопроектом предлагается установить дополнительные гарантии для участников специальной военной операции, с которыми заключены договоры аренды земельных участков или договоры безвозмездного пользования земельными участками, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, путем сохранения прав указанных лиц на пользование такими земельными участками на период их участия в специальной военной операции.

Как указано в документе, предлагается положения законопроекта распространить также на граждан, выполняющих задачи контртеррористической операции, и определить в законопроекте порядок подтверждения факта участия таких лиц в контртеррористической операции, пишет РИА Новости.