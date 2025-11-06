Недвижимость

Историко-культурная экспертиза одобрила проект сохранения дома Кузнецова в Пскове

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению знакового для города объекта – «Бывшего дома Кузнецова, где в период 1905-1907 годы хранилась нелегальная литература. Место встречи социал-демократов». Дом, расположенный на улице Воровского, 9, является памятником истории регионального значения и тесно связан с революционными событиями начала XX века.

Фото: Достопримечательности городов России

Проект, разработанный специалистами ООО «ПНПП-5» в 2024-2025 годах, прошел комплексную проверку на соответствие требованиям законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Экспертная комиссия провела детальный анализ всей представленной документации, чтобы обеспечить сохранность уникального здания при его будущей реставрации и приспособлении для современного использования.

В ходе экспертизы были выполнены ключевые исследования:

Изучение и анализ проектной документации на соответствие охранным нормам;

Сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, а также дополнительно собранных материалов, в том числе архивных материалов и библиографических источников;

Оценка обоснованности проектных решений по реставрации и приспособлению здания для современного использования;

Анализ результатов технического обследования конструкций и инженерных систем;

Детальное рассмотрение предмета охраны объекта для сохранения его исторической подлинности;

Эксперты применяли методы историко-архивного, историко-архитектурного и инженерно-технического анализа.

Согласно представленному на экспертизу техническому заключению после проведения противоаварийных работ, общее состояние памятника оценивается как ограниченно-работоспособное.

Здание также внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (регистрационный номер 601510266500005).

Дом Петра Ивановича Кузнецова построен в 1889 году. Его история также связана с активностью Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП(б)) в 1905–1907 годах. Именно здесь находилась конспиративная квартира партийной группы, издавалась местная большевистская газета «Пчела», хранилась печатная продукция партии (бланки паспортов и другое). Сыновья Петра Кузнецова были активными участниками группы.

Кроме того, дом связан с именем писателя, выдающегося критика и литературоведа первой половины ХХ века, Ю. Н. Тынянова (1894 – 1943), который с 1904 по 1911 годы провел в этом доме первые годы юности. Будучи уроженцем витебской Режицы (сегодня – Резекне в Латвии), с 1904 года учился в Псковской классической гимназии (позднее школа № 1). Пребывание здесь писателя, как этап его биографии, живая память о нем, являются наиболее важными страницами исторической жизни «Дома Кузнецова», действительно значительными для русской культуры.

В архитектурно-градостроительном отношении здание является вариантом рядовой застройки исторического центра Пскова конца XIX - начала XX веков. Такого рода застройка составляла основной фон периферийных районов центра, причем каждое здание имело индивидуальную объемно-пространственную композицию при использовании однотипного набора декоративных элементов и единой технологии строительства