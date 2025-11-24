Недвижимость

Отличие ветхого жилья от аварийного назвала Ксения Григорьева

Понятие «ветхое жилье» законодательно не закреплено. Оно встречается только в методических рекомендациях Министерства строительства России, сообщила врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Фото: правительство Псковской области

«Ветхое жилье, по сути, требует скорейшего капитального ремонта, а аварийное жилье необходимо как можно скорее расселить», - сказала Ксения Григорьева.

Врио министра отметила, что для признания жилья аварийным необходимо обратиться в администрацию населенного пункта, где соберут межведомственную комиссию с экспертной организацией, а затем вынесут соответствующее постановление.