 
Недвижимость

Средний срок ипотеки в России упал до минимума с 2022 года

0

На фоне высоких ставок россияне сокращают срок ипотеки, к началу лета он составлял в среднем 23,5 года, — это минимум с 2022-го, следует из данных ЦБ. Еще в январе он составлял 28,5 года. Причина — изменение структуры рынка: доля рыночной ипотеки в выдачах достигла 45% — это максимум за последние два года. Ставки по таким кредитам составляют 17–18% годовых, тогда как программы с господдержкой после введения правила «один льготный кредит на семью» заметно сократились.

Эксперты отмечают: при высоких ставках удлинение срока несущественно снижает платеж, но сильно увеличивает переплату. Например, при покупке квартиры за 17 миллионов рублей с первоначальным взносом 30% переплата по 30-летней ипотеке составит 52 милиона — втрое больше стоимости самой недвижимости. Сокращение срока до 25 лет увеличивает ежемесячный платеж всего на 1000 рублей, но снижает переплату на 10 миллионов.

Рыночная ипотека становится оправданной при ставках около 10% годовых, поясняют эксперты. При текущих 17–23% для семей без льгот разумнее снимать жилье и откладывать на более внушительный первоначальный взнос, пишут «Известия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026