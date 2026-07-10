Средний срок ипотеки в России упал до минимума с 2022 года

На фоне высоких ставок россияне сокращают срок ипотеки, к началу лета он составлял в среднем 23,5 года, — это минимум с 2022-го, следует из данных ЦБ. Еще в январе он составлял 28,5 года. Причина — изменение структуры рынка: доля рыночной ипотеки в выдачах достигла 45% — это максимум за последние два года. Ставки по таким кредитам составляют 17–18% годовых, тогда как программы с господдержкой после введения правила «один льготный кредит на семью» заметно сократились.

Эксперты отмечают: при высоких ставках удлинение срока несущественно снижает платеж, но сильно увеличивает переплату. Например, при покупке квартиры за 17 миллионов рублей с первоначальным взносом 30% переплата по 30-летней ипотеке составит 52 милиона — втрое больше стоимости самой недвижимости. Сокращение срока до 25 лет увеличивает ежемесячный платеж всего на 1000 рублей, но снижает переплату на 10 миллионов.

Рыночная ипотека становится оправданной при ставках около 10% годовых, поясняют эксперты. При текущих 17–23% для семей без льгот разумнее снимать жилье и откладывать на более внушительный первоначальный взнос, пишут «Известия».