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В Островском округе суд расторг договоры аренды земли из-за смерти пользователей

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Островской городской суд прекратил действие договоров аренды неиспользуемых земельных участков из-за смерти предыдущих арендаторов и нежелания наследников продолжать работы на земле, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Островской городской суд рассмотрел два иска администрации о прекращении договоров аренды земельных участков. Суд установил, что администрация Островского района в 2009 и 2011 годах с двумя местными жителями заключила долгосрочные договоры аренды земельных участков. 

За 2025 год по данным договорам образовалась задолженность по арендной плате. При проведении досудебной претензионной работы администрацией установлено, что арендаторы умерли, земельные участки никем не используются, в связи с чем администрация обратилась в суд с исками о прекращении договоров аренды. 

В ходе судебного разбирательства суд получил информацию о наличии у арендаторов наследников, которые после вступления в наследство и до настоящего времени земельные участки по назначению не используют, намерений продлить действие договоров аренды не выразили. Один из наследников признал исковые требования администрации Островского муниципального округа в полном объеме, второй не возражал против их удовлетворения.

С учетом изложенных обстоятельств, суд посчитал заявленные органом местного самоуправления исковые требования обоснованными и прекратил действие договоров аренды земельных участков с исключением соответствующих записей из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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