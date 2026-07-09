Власти Пскова планируют продать неиспользуемое здание на Рижском проспекте

Изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2026 год рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось сегодня, 9 июля, под председательством депутата по округу №12 Григория Стороненкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фотографии: Псковская городская Дума

Представители администрации города предложили дополнить Прогнозный план еще одним объектом нежилого фонда с занимаемым им участком, расположенным на Рижском проспекте, дом 83-Б. Это здание возводилось под теплоузел при строительстве микрорайона, но сейчас оно не используется и находится в неудовлетворительном состоянии.



Минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет Пскова в случае продажи этого объекта по начальной цене составит около 1,8 миллиона рублей. Данный вопрос предложено включить в повестку дня очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».