Недвижимость

В ГД предложили создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать в России Государственный фонд гарантий добросовестным участникам сделок с недвижимостью.Обращение парламентария на имя заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина есть в распоряжении РИА Новости.

Депутат считает, что в настоящее время назрела необходимость создания дополнительных механизмов обеспечения прав добросовестных участников сделок по купле-продаже недвижимости, так как существующая судебная практика не в полной мере защищает граждан, которые становятся жертвами мошеннических схем, в частности так называемых «двойных» продаж. Он пояснил, что даже при положительном судебном решении о возврате денежных средств реальное исполнение таких решений зачастую невозможно ввиду отсутствия у продавца ликвидных активов.

«Прошу вас рассмотреть предложение о создании Государственного фонда гарантий добросовестным участникам сделок с недвижимостью по аналогии с успешно функционирующей системой Агентства по страхованию вкладов», — сказано в обращении.

По словам парламентария, основной целью фонда должна стать выплата компенсации добросовестному покупателю, признанному таковым вступившим в законную силу судебным решением, в ситуации, когда с недобросовестного продавца невозможно взыскать присужденные средства.

«После осуществления выплаты право требования к недобросовестному продавцу в размере компенсации должно переходить к Фонду для последующего взыскания в рамках отдельной процедуры», — поясняет депутат.

Чернышов отметил, что источники формирования капитала фонда могут включать обязательные профессиональные взносы от участников рынка, чья деятельность связана с оформлением сделок (нотариусы, риелторы), целевые отчисления из федерального бюджета на этапе становления, а также возможную минимальную плату за гарантию, включаемую в стоимость сделки.

«Создание такого Фонда позволит не только защитить права граждан, но и повысит дисциплину на рынке, стимулируя профессиональных участников к более тщательной проверке сделок, а также разгрузит судебную систему от исков, связанных с бесперспективным взысканием», — заключил он.