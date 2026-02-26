 
Недвижимость

Антон Мороз: Типовое проектирование жилья — колоссальная экономия времени и средств

0

В рамках обновления стратегии развития строительной отрасли до 2030 года федеральный центр планирует активизировать использование типовых проектов, локализацию материалов и повсеместную цифровизацию производства. Эти меры должны помочь снизить стоимость жилья и ускорить строительный цикл. Детали планов озвучил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Изображение создано нейросетью

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина ведомства должны представить комплекс мер, направленных на повышение доступности жилья и сокращение сроков строительства. В процессе реализации проекта особенно важным является не возврат к единым унифицированным решениям советского времени, а переоснащение отрасли передовыми технологиями, рассказал Антон Мороз. 

«Типовое проектирование сегодня — это не безликие серые коробки, а реестр эффективных решений, которые уже прошли экспертизу и доказали свою надежность, — объяснял вице-президент Национального объединения строителей «Нострой». — Это колоссальная экономия времени и средств, что важно для покупателей и строителей».

Одним из ярких примеров нового подхода стало модульное домостроение. В «Технополисе Москва» запустили завод по производству крупногабаритных модулей, способный выпускать до 450 тысяч квадратных метров жилья в год. Готовые квартиры поставляются на строительные площадки полностью с отделкой и инженерными системами. Благодаря этому технология позволяет возвести 23-этажную башню всего за 28 дней. Это не только сокращает сроки, но и помогает решению проблемы производительности труда в отрасли, которая, по словам Антона Мороза, должна вырасти до 115,8% за четыре года.

«На стройке по-прежнему много низкоквалифицированного труда, — констатировал вице-президент «Нострой». — Но если мы хотим выполнить задачу по обеспечению граждан качественным и доступным жильем, мы должны максимально этот труд автоматизировать. Заводское производство модулей и есть тот самый ответ: работа делается быстро, качественно и не под открытым небом».

Первые шаги по масштабированию нового опыта уже сделаны. Так, в 2026 году начнется разработка типовых проектов школ по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Утвержденные правила подготовки типовой документации, согласно постановлению №752, помогут сократить сроки строительства социальных объектов как минимум на шесть месяцев. По мнению Антона Мороза, синтез советского опыта стандартизации и современных цифровых технологий даст импульс решению задачи строительства доступного и качественного жилья для широкого круга граждан.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026