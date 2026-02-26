Антон Мороз: Типовое проектирование жилья — колоссальная экономия времени и средств

В рамках обновления стратегии развития строительной отрасли до 2030 года федеральный центр планирует активизировать использование типовых проектов, локализацию материалов и повсеместную цифровизацию производства. Эти меры должны помочь снизить стоимость жилья и ускорить строительный цикл. Детали планов озвучил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в своем Telegram-канале.
Изображение создано нейросетью
По поручению премьер-министра Михаила Мишустина ведомства должны представить комплекс мер, направленных на повышение доступности жилья и сокращение сроков строительства. В процессе реализации проекта особенно важным является не возврат к единым унифицированным решениям советского времени, а переоснащение отрасли передовыми технологиями, рассказал Антон Мороз.
Одним из ярких примеров нового подхода стало модульное домостроение. В «Технополисе Москва» запустили завод по производству крупногабаритных модулей, способный выпускать до 450 тысяч квадратных метров жилья в год. Готовые квартиры поставляются на строительные площадки полностью с отделкой и инженерными системами. Благодаря этому технология позволяет возвести 23-этажную башню всего за 28 дней. Это не только сокращает сроки, но и помогает решению проблемы производительности труда в отрасли, которая, по словам Антона Мороза, должна вырасти до 115,8% за четыре года.
Первые шаги по масштабированию нового опыта уже сделаны. Так, в 2026 году начнется разработка типовых проектов школ по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Утвержденные правила подготовки типовой документации, согласно постановлению №752, помогут сократить сроки строительства социальных объектов как минимум на шесть месяцев. По мнению Антона Мороза, синтез советского опыта стандартизации и современных цифровых технологий даст импульс решению задачи строительства доступного и качественного жилья для широкого круга граждан.
