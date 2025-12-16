Недвижимость

Меры сокращения очереди на квартиры для детей-сирот обсудили в Собрании

Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в настоящее время состоит 1918 человек. Из них лиц старше 18 лет - 1562 человека, в том числе 799 человек в возрасте от 18 до 23 лет.

На сегодняшний день мерами социальной поддержки (аренда жилья) пользуются 139 человек (17,4% от общего числа имеющих право).

Предлагаемые изменения в статью 8.3 закона области №1241-ОЗ позволят расширить круг лиц, имеющих возможность получения единовременной региональной выплаты для приобретения лицами из числа детей-сирот и лицами, оставшимися без попечения родителей, жилого помещения в собственность, что, в свою очередь, сократит имеющуюся очередь на получение жилья указанной категории граждан, а также позволит ускорить сроки освоения бюджетных средств на эти цели, уменьшить материальные и трудовые затраты, связанные с организацией закупок жилых помещений, формированием и содержанием специализированного жилищного фонда.

«Сколько детей признаны нуждающимися?» - поинтересовался депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Андрей Михайлов.

«На начало года было 2258 человек, сейчас их 1562 человека», - ответила министр социальной защиты Ольга Евстигнеева.

«То есть очередь снижается?» - уточнил Андрей Михайлов.

«Да, динамика положительная есть», - добавила Ольга Евстигнеева.

Законопроект поддержан на заседании комитета единогласно.