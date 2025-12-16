Псковcкая обл.
Недвижимость

Обновление порядка обеспечения жильем сирот поддержал соцкомитет Собрания 

17.12.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в настоящее время состоит 1918 человек. Из них лиц старше 18 лет — 1562 человека, в том числе 799 человек в возрасте от 18 до 23 лет. Убирается возрастной ценз в 23 года. Увеличивается размер компенсации на услуги по договору найма жилья.

Вносятся также изменения в размер жилья, которое можно будет снимать. Планируется компенсировать найм жилья площадью от 22 квадратных метров до 24,9 квадратных метра. Сейчас эта норма составляет 25 квадратных метров. При этом приобретать жилье менее этой нормы будет нельзя.

На сегодняшний день мерами социальной поддержки (аренда жилья) пользуются 139 человек (17,4% от общего числа имеющих право).

Предлагаемые изменения в статью 8.3 закона области № 1241-ОЗ позволят расширить круг лиц, имеющих возможность получения единовременной региональной выплаты для приобретения лицами из числа детей-сирот и лицами, оставшимися без попечения родителей, жилого помещения в собственность, что, в свою очередь, сократит имеющуюся очередь на получение жилья указанной категории граждан, а также позволит ускорить сроки освоения бюджетных средств на эти цели, уменьшить материальные и трудовые затраты, связанные с организацией закупок жилых помещений, формированием и содержанием специализированного жилищного фонда.

«Проведен ли анализ помещений, которые могут использоваться в качестве найма, где мы снижаем квадратуру? Достаточное ли количество помещений, которые могут быть предоставлены детям-сиротам?» — поинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«У нас есть требование федерального законодательства, в любом случае приобретаются квартиры с минимальной отделкой. Сейчас на рынке строительства популярны квартиры 24,9 квадратных метра, которые мы не могли позволить себе купить», — ответила первый заместитель министерства социальной защиты Татьяна Селиверстова.

Законопроект поддержан единогласно.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
