Незаконная постройка не вписалась в ансамбль Староизборской крепости и подлежит сносу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, печорский суд удовлетворил иск администрации Печорского муниципального округа об обязании физического лица демонтировать объект недвижимости в деревне Изборск.

Из материалов гражданского дела следует, что ответчику принадлежит земельный участок в деревне Изборск Печорского округа, расположенный в границах территории объекта культурного наследия регионального наследия «Достопримечательное место Изборск, связанное с рождением российской государственности» VIII-XX вв., в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой крепости» ХIV-ХVI вв., непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Староизборской крепости и Труворова городища» ХIV-ХVII вв.

На указанном земельном участке возведено строение, работы по которому не были согласованы с министерством культурного наследия Псковской области. Ранее собственнику участка было выдано предписание о прекращении работ, которое он не исполнил, работы продолжились до их логического завершения. Данными действиями ответчика нарушено законодательство в области объектов культурного наследия.

По результатам исследования письменных документов, пояснений лиц, специалистов и иных доказательств, суд удовлетворил исковые требования местной администрации, обязал собственника земельного участка демонтировать спорный объект в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, право собственности на объект признать отсутствующим, сведения из ЕГРН подлежат исключению.