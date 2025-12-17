Новый закон расширит возможности обеспечения жильём псковских детей-сирот

В Псковской области внесены изменения в региональный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, которые расширяют возможности обеспечения этой категории граждан жильём. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, теперь жилые помещения для детей-сирот должны иметь общую площадь не менее 22 квадратных метров и соответствовать норме предоставления площади по договору социального найма, установленной в муниципальном образовании, где предоставляется жильё.
Такой подход учитывает наличие на первичном рынке малогабаритных квартир, что позволит при тех же бюджетных лимитах приобрести больше жилых помещений и ускорить решение жилищного вопроса для детей-сирот.
Аналогичные нормы уже действуют в Вологодской, Архангельской, Калининградской и Новгородской областях.
Ежегодно на эти цели в областном бюджете закладывается около 7,4 млн рублей, а в связи с расширением норм дополнительно потребуется 178,8 млн рублей. Дополнительные расходы связаны также с ростом средней арендной платы — теперь она составит 9 933,8 рубля в месяц на одного человека.