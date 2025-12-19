Недвижимость

В России не планируют продлевать мораторий на штрафы застройщикам

Власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании правительства.

«Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков, в то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается», сказал президент.

Он призвал министров системно работать с застройщиками, чтобы они своевременно выполняли обязательства перед покупателями.

Действующий мораторий на штрафы за нарушения сроков сдачи объектов истекает 31 декабря. Его ввели во время пандемии коронавируса и с тех пор не раз продлевали, пишет РИА Новости.

Как ранее поясняли в пресс-службе Минстроя, в случае наличия отсрочки по выплате неустойки до конца 2025 года предусматривается ее завершение 31 января 2026-го. Таким образом, если застройщик получал судебное решение о нарушении до вступления в силу моратория, то он должен будет выплатить все причитающиеся неустойки. Все новые нарушения сроков будут облагаться соответствующими выплатами с 1 января. Тогда же начнут действовать и санкции в отношении тех, кто не успел получить судебное решение до начала действия моратория.