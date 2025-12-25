Мосгорсуд выселил Долину из квартиры в Хамовниках

Мосгорсуд выселил народную артистку Ларису Долину из квартиры, которую купила Полина Лурье.

Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступает в силу немедленно. Ни истица, ни ответчица на заседании не присутствовали, пишет РИА Новости.

Прокурор просила суд дать певице время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры. В свою очередь, адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что на предложение решить дело мирным путем ответа от Лурье и ее защиты не получила.

На минувшей неделе Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и оставил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Долину обязали покинуть жилье. Все время, пока шли разбирательства, она проживала в квартире.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на «безопасные» счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.

