Цены на первичном рынке жилья продолжат расти — Антон Мороз

Рост цен на жилье в 2026 году прогнозирует вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы от «Единой России» Антон Мороз в своем Telegram-канале. Январь 2026 года, по его словам, показал снижение ввода многоквартирных домов на 9,2% по сравнению с прошлым годом, составив 2,4 млн кв. м. Данные Росстата и ЕРЗ.РФ подтверждают снижение предложения на рынке первичной недвижимости.

Антон Мороз связывает текущую динамику с общим прогнозом на год. «Цены на первичном рынке продолжат рост, — отмечает он. — Оживление экономики при тенденции снижения ключевой ставки в текущем году столкнётся с сокращением предложения».

Вице-президент «Нострой» также поделился мнением, что застройщики осознанно тормозили запуск проектов, чтобы не допустить затоваривания в массовом сегменте, где спрос был охлаждён.

«Строительный цикл — от котлована до выхода на рынок — занимает не один год. То, что мы видим сейчас по снижению ввода, — это эхо сжатия стартов в предыдущие периоды. Но главное впереди: сокращение запусков в 2025-м напрямую транслируется в дефицит строящихся квартир уже во второй половине 2026-го», — комментирует эксперт.

Анализируя доступность жилья, Антон Мороз указывает на различия в динамике разных сегментов рынка. В мегаполисах массовый сегмент столкнется с конкуренцией за доступное предложение, тогда как жилье более высокого класса отреагирует более мягко. Он поясняет: «Рынок вошел в фазу, когда дешевых лотов становится объективно меньше, а новые проекты смещаются в бизнес-сегмент. Это не прихоть застройщиков, а экономика: при текущей стоимости денег строить доступное жилье без поддержки массового спроса может себе позволить не каждая компания».

По итогам 2025 года средняя цена квадратного метра по стране превысила 200 тысяч рублей, увеличившись на 10%. В Москве и области в январе 2026 года цена уже превысила 413 тысяч рублей.

Как представитель строительного сообщества Антон Мороз открыто называет болевые точки отрасли. Отмена моратория на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья с 1 января 2026 года и повышение НДС до 22% напрямую влияют на себестоимость.