С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 процентного пункта (п.п.): на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1-30%, а также дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+» (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы), сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Минимальные ставки на Домклик составят:

от 15,7% на покупку первичного жилья;

от 16,5% — на покупку вторички;

от 17,6% — по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки).

Также Сбер снижает минимальный размер первоначального взноса по программам «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость» с 25% до 20%.

