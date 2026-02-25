 
Недвижимость

Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке

С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 процентного пункта (п.п.): на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1-30%, а также дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+» (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы), сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

Минимальные ставки на Домклик составят:

  • от 15,7% на покупку первичного жилья;
  • от 16,5% — на покупку вторички;
  • от 17,6% — по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки).

Также Сбер снижает минимальный размер первоначального взноса по программам «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость» с 25% до 20%.

