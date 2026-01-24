Псковский облсуд оставил в силе приговор мошеннику, пообещавшему квартиры 43 гражданам

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Филимонова, осужденного по приговору Псковского городского суда от 14 августа 2025 года за совершение мошеннических действий к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно приговору суда, Филимонов признан виновным и осужден за то, что с 2014 по 2016 год, являясь работником ООО «Строй-АС», действуя на основании предварительного сговора с Лилицей, совершил хищение денежных средств 43 граждан в особо крупном размере, путем неисполнения принятых на себя обязательств по предоставлению квартир. Филимонов призывал граждан приобретать квартиры по заниженной стоимости в ООО «Строй-СА» и ООО «ЕвроСтройПроект» путем заключения предварительного договора купли-продажи, договора беспроцентного займа, заверяя в надежности, финансовой стабильности и платежеспособности обществ.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор Псковского городского суда в части квалификации действий и размера назначенного Филимонову наказания оставлен без изменения, в части гражданских исков - направлен в суд первой инстанции на новое рассмотрение.