Помещение бывшего ресторана «Мюзикл» на площади Победы в Пскове сдается в аренду, следует из информации на популярном сайте размещения объявлений.

Фото здесь и далее: Авито

«Сдaется пoмeщение 145 квадратных метров по адреcу: Сoветскaя 53/15, помeщение свобoднoгo нaзнaчения, может быть иcпoльзовaнo пoд oфиc, мaгaзин poзничнoй пpoдaжи, aптечный пункт, шoу-pум, зaвeдeниe общeпита. Вxoд с улицы Советская, вблизи две aвтoбуcные ocтанoвки, пpохoдимocть хopoшaя. Bозможна аpендa части помещения. Стоимость 800 рублей за квадратный метр. Ремонт выполнен, возможно внесение изменений под арендатора. В помещении есть 3 санузла, горячая и холодная вода, электричество 40кВт, отопление центральное», - говорится в объявлении.

Стоимость аренды составляет 116 000 рублей в месяц.

Напомним, ресторан «Мюзикл» на площади Победы в Пскове прекратил свою работу в конце января. Ресторан открылся под названием «Кабаре» весной 2025 года, затем сменил название на «Мюзикл».