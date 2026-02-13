Пристройку к жилому дому на улице Максима Горького в Пскове снесут по решению суда

Пристройка к жилому дому на улице Максима Горького по иску администрации Пскова к жителю Псковского округа признана незаконной и подлежит сносу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В адрес администрации города поступило уведомление комитета по региональному контролю и надзору Псковской области о выявлении на земельном участке реконструкции многоквартирного дома без получения согласований.

Комитет провел выездное обследование многоквартирного жилого дома, по результатам которого составил акт проверки, Выяснилось, что к входу в помещение, расположенному в подвальном этаже дома, выполнили пристройку из пластиковых блоков с остеклением на бетонном основании, отсутствующую на техническом плане.

На основании договора купли-продажи муниципального имущества подвал принадлежит ответчику.

Поскольку в результате пристройки к многоквартирному дому часть участка, являющегося общим имуществом, занята собственником подвала, размер общего имущества уменьшился. Сведения о согласии всех собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме на проведение реконструкции и уменьшение площади общего имущества отсутствуют. В администрацию города Пскова заявлений о выдаче разрешений на реконструкцию многоквартирного дома не поступало.

Суд признал реконструкцию самовольной и обязал ответчика в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу за свой счет снести пристройку.