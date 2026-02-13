 
Недвижимость

Пристройку к жилому дому на улице Максима Горького в Пскове снесут по решению суда

0

Пристройка к жилому дому на улице Максима Горького по иску администрации Пскова к жителю Псковского округа признана незаконной и подлежит сносу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В адрес администрации города поступило уведомление комитета по региональному контролю и надзору Псковской области о выявлении на земельном участке реконструкции многоквартирного дома без получения согласований. 

Комитет провел выездное обследование многоквартирного жилого дома, по результатам которого составил акт проверки, Выяснилось, что к входу в помещение, расположенному в подвальном этаже дома, выполнили пристройку из пластиковых блоков с остеклением на бетонном основании, отсутствующую на техническом плане.

На основании договора купли-продажи муниципального имущества подвал принадлежит ответчику.

Поскольку в результате пристройки к многоквартирному дому часть участка, являющегося общим имуществом, занята собственником подвала, размер общего имущества уменьшился. Сведения о согласии всех собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме на проведение реконструкции и уменьшение площади общего имущества отсутствуют. В администрацию города Пскова заявлений о выдаче разрешений на реконструкцию многоквартирного дома не поступало.

Суд признал реконструкцию самовольной и обязал ответчика в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу за свой счет снести пристройку.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026