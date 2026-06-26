Рынок льготных программ ожидает перезагрузка – директор «Домклика»

Рынок льготных программ ожидает перезагрузка, а не отмена, при этом интерес к базовой ипотеке продолжит расти в этом году. Такими прогнозами поделился директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на Domclick Digital Day в Самаре.

В мае 2026 года средняя стоимость кв. м на первичном рынке составила 189,5 тыс. руб., а на вторичном – 125,8 тыс. руб. Темп роста цен в этих сегментах приблизительно одинаков: новостройки за год подорожали на 9,5%, готовые квартиры – на 9,4%.

Ипотечный рынок сейчас находится в переходном периоде: доля субсидируемых программ в ближайшее время будет сокращаться, прежде всего из-за вносимых изменений в условия Семейной ипотеки. Это приведёт к временному охлаждению спроса и, соответственно, снижению объёмов выдач, однако с сентября 2026 года выдачи ипотеки в Сбере должны выйти на уровень свыше 270 млрд руб. в месяц с пиком в декабре – более 330 млрд руб.

Выдачи льготной ипотеки продолжают корректироваться. На это особенно повлиял опережающий спрос на льготные программы в декабре 2025 года – тогда россияне оформили в Сбере ипотечных кредитов с господдержкой на рекордные 503 млрд руб. Среди декабрьских заёмщиков значительную долю составили те, кто планировал взять Семейную ипотеку в течение 2026 года, но решил поторопиться со сделкой, что и сказалось на охлаждении спроса в текущем году.

В зависимости от того, какие новые параметры выдач Семейной ипотеки утвердит правительство, объёмы выдач по данной программе могут сократиться на 7–20%. Среди планируемых сценариев – привязка ставки к количеству детей и/или площади жилья, ограничение срока льготного кредита до 15 лет с последующей привязкой ставки к рыночной или фиксация точного размера ставки после льготного периода в договоре. Также предусматривается отмена комбинированной ипотеки или её ограничение в зависимости от количества и возраста детей, а также региона заёмщика.

«В то же время после продолжительного спада, вызванного высокой ключевой ставкой, мы наблюдаем оживление базовой ипотеки. Объёмы выданной рыночной ипотеки в 2026 году почти в 4 раза превысили показатели первой половины 2025 года (с января по май). Постепенно базовая ипотека возвращает себе статус основной ипотечной программы, и во второй половине 2026 года её позиции будут укрепляться», - рассказал Алексей Лейпи.

Среди сегментов недвижимости, привлекающих всё больший интерес в этом году, помимо готовых квартир, следует отметить и ИЖС, продолжил эксперт. Со второй половины 2025 года рынок индивидуального строительства начал восстанавливаться, а в 2026 году растёт опережающими темпами. Так, в мае и апреле 2026 года суммы выдач составили 18 и 17 млрд руб. соответственно, что в 1,5–2 раза превышает объёмы выдач в те же месяцы 2025 года.