В РФ могут ввести запрет на завышение цен при покупке жилья в рассрочку

Цена квартиры при покупке в рассрочку не должна отличаться от стоимости жилья при полной оплате, заявил «Известиям» зампред Банка России Михаил Мамута. Регулятор предлагает закрепить такой принцип в законопроекте о регулировании рассрочек на недвижимость, который в ближайшее время планируется внести в Госдуму.

По его словам, аналогичное правило уже действует при покупке других товаров в рассрочку. ЦБ считает, что такой подход необходимо распространить и на рынок жилья. «Мы категорически поддерживаем законопроект. Ждем его внесения и надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — сообщил Михаил Мамута.

Сейчас некоторые застройщики используют рассрочку как маркетинговый инструмент для привлечения покупателей, рассказала основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева. По ее словам, разница между стоимостью квартиры при полной оплате и при выплатах частями в отдельных случаях достигает 15–20%. Такая схема обычно остается выгоднее ипотеки из-за высоких ставок по жилищным кредитам, однако условия для покупателей при этом нельзя считать равными, отметил гендиректор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев.

Помимо ограничения цены, законопроект предусматривает повышение прозрачности договоров рассрочки. Сейчас условия таких сделок часто изложены сложно, из-за чего покупатели не всегда могут оценить все обязательства, пояснил Михаил Мамута.