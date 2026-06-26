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Псковичи могут оформить рассрочку по долгам за капремонт

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При наличии задолженности по взносам за капремонт долг могут взыскать через суд. Чтобы не доводить дело до судебных разбирательств, региональный оператор предлагает заключить соглашение о рассрочке платежа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

«В этом случае вы будете погашать долг по установленному графику, который нужно строго соблюдать. На время рассрочки пени начисляться не будут. Однако вы по-прежнему обязаны платить текущие платежи каждый месяц», - отметили в фонде.

Чтобы получить рассрочку, нужно подать заявление в Региональный оператор. К заявлению нужно приложить копию документа, подтверждающего ваше право собственности на квартиру.

Документы можно подать несколькими способами:

  1. Лично в Региональном операторе по адресу: г. Псков, ул. Петровская, 51, 5 этаж (график работы: пн. – пт. с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00);
  2. Отправить по почте: г. Псков, ул. Петровская, 51, РОФКР ПО; Направить сканы документов на электронную почту Регионального оператора: info@fkr60.ru.
  3. Написать в сообщество Фонда капитального ремонта Псковской области в «ВК»

Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчётной группы: 8 (8112) 29-82-17, 8 (8112) 29-82-27, 8 (8112) 29-82-70, 8 (8112) 29-82-68, 8 (8112) 29-82-69 или по телефону «горячей линии»: 8 (8112) 29-82-23.

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