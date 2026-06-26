Псковичи могут оформить рассрочку по долгам за капремонт

При наличии задолженности по взносам за капремонт долг могут взыскать через суд. Чтобы не доводить дело до судебных разбирательств, региональный оператор предлагает заключить соглашение о рассрочке платежа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

«В этом случае вы будете погашать долг по установленному графику, который нужно строго соблюдать. На время рассрочки пени начисляться не будут. Однако вы по-прежнему обязаны платить текущие платежи каждый месяц», - отметили в фонде.

Чтобы получить рассрочку, нужно подать заявление в Региональный оператор. К заявлению нужно приложить копию документа, подтверждающего ваше право собственности на квартиру.

Документы можно подать несколькими способами:

Лично в Региональном операторе по адресу: г. Псков, ул. Петровская, 51, 5 этаж (график работы: пн. – пт. с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00); Отправить по почте: г. Псков, ул. Петровская, 51, РОФКР ПО; Направить сканы документов на электронную почту Регионального оператора: info@fkr60.ru. Написать в сообщество Фонда капитального ремонта Псковской области в «ВК»

Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчётной группы: 8 (8112) 29-82-17, 8 (8112) 29-82-27, 8 (8112) 29-82-70, 8 (8112) 29-82-68, 8 (8112) 29-82-69 или по телефону «горячей линии»: 8 (8112) 29-82-23.