От пустыря до 300 тысяч квадратных метров жилья: как «ЛУГ-Девелопмент» формирует микрорайоны в Псковском округе

Жилой комплекс «Семейный» на улице Героя Досягаева – важная часть формирования масштабного микрорайона, который «ЛУГ-Девелопмент» формирует с 2012 года. Когда-то на месте будущих кварталов были лишь сорняки и свалки, сегодня же здесь реализуется комплексная квартальная застройка. Об этом стало известно на обходе территории дома №4 на улице Героя Досягаева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Оценить новостройку приехали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова и генеральный директор компании-застройщика «ЛУГ-Девелопмент» Олег Товстик.

Отмечается, что микрорайон был возведен с нуля. Группа компаний своими силами проделала огромную работу — от магистральных инженерных сетей до внутриквартальных коммуникаций. Именно такой подход позволяет застройщику отойти от точечной стройки и формировать кварталы, которые затем преобразуются в масштабные микрорайоны.

«Вся территория рассчитана примерно на 300 тысяч квадратных метров жилья. Мы давно отошли от точечной стройки: строим кварталы, которые затем преобразуются в полноценные микрорайоны», — рассказал гендиректор.

По его словам, дом сдан с опережением графика на четыре месяца и заселен уже на 95%. Во дворе расположен муниципальный детский сад, ранее построенный застройщиком и переданный округу.

В ближайших планах компании – завершение домов на улицах Героя Досягаева, 6 и Пражской 9.

Напомним, ЖК «Семейный» — продолжение масштабного жилого района, развитие которого началось с проекта ЖК «Европа» на улице Венской. Сегодня это уже сформированная городская территория, где построено порядка 15 домов, а новая очередь застройки логично дополняет существующую среду и усиливает ее инфраструктурно.

Проект ориентирован на семейный формат проживания и предусматривает развитие социальной инфраструктуры — в составе квартала реализовано строительство детского сада-яслей. Отдельное внимание уделено вопросам парковки: вдоль периметра района формируется большая парковочная зона, что позволяет разгрузить дворы и избежать проблемы тесного пространства и хаотичной стоянки автомобилей, с которой сталкиваются многие жилые кварталы.

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