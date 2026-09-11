Сбер запустил ипотеку на ИЖС с частичным раскрытием эскроу-счета

С 3 сентября клиентам Сбера доступна ипотека на ИЖС с частичным раскрытием счета эскроу от Сбера после выполнения работ по каждому этапу строительства дома (фундамент/стены/дом) через фото- и видеофиксацию и промежуточный акт приема-передачи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Данный инструмент применяется в рамках базовой ипотечной программы и неипотечных сделок, сохраняя все действующие условия «Ипотеки на ИЖС с эскроу».

Для участия подрядчик заполняет данные из договора подряда. Все сделки с поэтапным раскрытием эскроу сопровождаются персональными менеджерами банка.

Оформить ипотеку на ИЖС с эскроу можно на сайте Домклик.

«Строительство собственного дома — это всегда волнительный и ответственный шаг для каждой семьи. Но за каждым домом стоит команда, которой важно работать без простоев. Участники проведённого нами исследования среди подрядчиков в сфере ИЖС активно поддержали поэтапное раскрытие средств. Это подтвердило востребованность механизма и убедило нас в необходимости запуска пилотного проекта» — отметил директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбербанка Игорь Лысенко.

По его словам, поэтапное раскрытие эскроу позволяет подрядчику чувствовать себя уверенно и получать деньги за уже выполненную работу, не замораживая свои ресурсы. Он может использовать эти средства для продолжения строительства, снижать нагрузку на собственный капитал и расширять возможности для одновременного ведения нескольких объектов. «Сейчас мы тестируем этот механизм в сегменте, где он способен принести максимальную пользу всем участникам рынка», — отметил директор департамента торгового финансирования и факторинга.

«Мы в Домклик внимательно следим за рынком недвижимости и внедряем новые инструменты, которые закрывают актуальные потребности отрасли. Одним из таких решений стало частичное раскрытие счета эскроу в сфере ИЖС. Мы хотим, чтобы путь к собственному дому был максимально прозрачным и комфортным: чтобы заказчик видел, за что платит, а каждый этап строительства подтверждался документально», — подчеркнул директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

По его словам, поэтапное раскрытие эскроу дает клиенту уверенность, что его средства идут строго на строительство, сохраняет надежную защиту средств и обеспечивает их целевое использование на всех этапах.

«Прислушиваясь к мнению Минстроя, мы принимаем эффективные решения. Считаю, что разработанный механизм станет отличным драйвером для увеличения объемов вводимого жилья в сегменте ИЖС», — резюмировал Алексей Лейпи.

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