Сбер запустил ипотеку на ИЖС с частичным раскрытием эскроу-счета

С 3 сентября клиентам Сбера доступна ипотека на ИЖС с частичным раскрытием счета эскроу от Сбера после выполнения работ по каждому этапу строительства дома (фундамент/стены/дом) через фото- и видеофиксацию и промежуточный акт приема-передачи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.
Данный инструмент применяется в рамках базовой ипотечной программы и неипотечных сделок, сохраняя все действующие условия «Ипотеки на ИЖС с эскроу».
Для участия подрядчик заполняет данные из договора подряда. Все сделки с поэтапным раскрытием эскроу сопровождаются персональными менеджерами банка.
Оформить ипотеку на ИЖС с эскроу можно на сайте Домклик.
По его словам, поэтапное раскрытие эскроу позволяет подрядчику чувствовать себя уверенно и получать деньги за уже выполненную работу, не замораживая свои ресурсы. Он может использовать эти средства для продолжения строительства, снижать нагрузку на собственный капитал и расширять возможности для одновременного ведения нескольких объектов. «Сейчас мы тестируем этот механизм в сегменте, где он способен принести максимальную пользу всем участникам рынка», — отметил директор департамента торгового финансирования и факторинга.
По его словам, поэтапное раскрытие эскроу дает клиенту уверенность, что его средства идут строго на строительство, сохраняет надежную защиту средств и обеспечивает их целевое использование на всех этапах.
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