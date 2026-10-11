Фотофакт: На Рижском проспекте в Пскове не осталось ни следа от ТК «Магеллан»

На Рижском проспекте в Пскове проходят последние этапы демонтажа торгового комплекса «Магеллан», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На месте бывших павильонов планируется парковка.

Напомним, ранее администрация города приняла решение о прекращении договора с предпринимателями и сносе комплекса, так как он небезопасен с точки зрения правил дорожного движения и нарушает «треугольник видимости» для водителей. Администрация требовала сноса здания через суд. Не дожидаясь окончательного решения суда, собственник начал демонтаж самостоятельно.