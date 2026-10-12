Татьяна Акимова: Псковская область является одним из лидеров с сфере страхования имущества физлиц

Псковская область является одним из лидеров в сфере страхования строений и имущества физических лиц благодаря развитой культуре страхования в регионе, рассказал заместитель директора Псковского филиала «Росгосстрах» Татьяна Акимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметила гость студии, в последнее время стало намного больше вызовов для развития бизнеса стало на текущий момент. В связи с этим возрос интерес к страхованию грузов и развилось добровольное медицинское страхование.

«Наш регион является одним из лидеров по доле застрахованных строений и имущества физических лиц. Возможно, это связано с развитой культурой страхования, которую именно филиал "Росгосстраха" проносит через годы на территории Псковской области», — добавила Татьяна Акимова.

Также эксперт отметила, что цена за услуги страхования имущества, строений, квартир по полному пакету рисков невысока: «Среднее по цене строение в Псковской области составляет около одного миллиона рублей. В то же время, страховой полис по полному пакету рисков, куда в том числе включены такие риски как нарушение правил пожарной безопасности клиентам, короткое замыкание электропроводки, из-за которых могут происходить пожары. И цена за такой полный пакет рисков с минимальными ограничениями на строение стоимостью примерно в один миллион рублей может составить от четырех до пяти тысяч рублей, в зависимости от того, есть ли печное оборудование, какая отделка, дерево, камень. Но это в любом случае нужно индивидуально подходить к этому вопросу».

Татьяна Акимова также порекомендовала включить гражданскую ответственность при страховании строения, так как каждый пятый пожар по статистике «Росгосстраха» переходит к соседу.