 
Недвижимость

Каждый восьмой банк ушел с рынка ипотеки

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За три года число банков, выдающих ипотеку, сократилось на 13% — с 249 до 216, следует из данных ЦБ. Рынок жилищного кредитования покинули 33 кредитные организации. При этом банки не закрываются полностью, а просто перестают выдавать ипотеку, поскольку она становится невыгодной для кредиторов.

Основная причина — низкая доходность таких займов. Рыночные ставки остаются на заградительном уровне около 19% годовых, и классическую ипотеку могут позволить себе лишь 7% потенциальных покупателей жилья. Льготные программы, на которые приходится 56% выдач, тоже не всегда выгодны: компенсация от государства ограничена, а требования к капиталу и резервам растут. Небольшим банкам сложнее конкурировать с крупными игроками, у которых дешевое фондирование, широкая клиентская база и партнерства с застройщиками.

Уход банков означает для заемщиков сокращение выбора. Оставшиеся кредиторы могут ужесточать требования к первоначальному взносу и подтверждению доходов. Сильнее всего это ощущается в небольших городах и удаленных регионах. По оценке экспертов, к концу 2027 года число участников рынка может сократиться до 200, пишут «Известия».

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