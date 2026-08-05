Политолог предположил, что в новый состав Госдумы войдут не менее сотни ветеранов СВО

Идея привлечения ветеранов специальной военной операции в кандидаты на выборы этого года прослеживается у всех партий, рассказал политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Ветераны СВО будут идти на выборы от разных партий. У "Единой России" стоит задача провести как минимум 100 депутатов данной категории в Государственную Думу, но и другие партии их выдвигают», - сказал Дмитрий Солонников.

Политолог отметил, что данная стратегия является неоднозначным психологическим моментом: «Партия выдвигает ветерана СВО, который прошел боевые действия, который кровь проливал за нашу страну. И вот он реально идет во власть, чтобы свою правду и то, как он защищал Родину, перенести в парламентскую среду. А против него политики, которые только говорили и только писали. Возможно, даже самим политикам против ветерана СВО будет идти не очень комфортно. А если это не представитель "Единой России", а представитель другой партии, то у него такие же условия. Он тоже идет с этим багажом, с этим бэкграундом, в хорошем смысле этого слова».

Гость студии заметил, что в том числе по этой причине выборы будут интересные. «Я думаю, что у многих будет идея идти и голосовать за ветеранов СВО. Это его (избирателя - ред.) моральное ощущение, что сейчас героев нашей страны нужно поддержать», — резюмировал Дмитрий Солонников.

Напомним, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов Госдумы: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

Ранее ПЛН объявила о старте нового проекта - «Знак качества». Вместе с читателями мы будем осуществлять медиаконтроль, оценивать по ряду критериев предвыборную кампанию-2026, поддерживать проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области.