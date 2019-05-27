Политика

Ян Лузин написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского областного Собрания

Ян Лузин написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского областного Собрания. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

«Ян Вячеславович написал заявление о досрочном сложении полномочий. У него достаточно много работы в сфере бизнеса, ему сложно отвлекаться, а работа в областном Собрании требует большого количества времени. Он просто привык выполнять свою работу добросовестно», - пояснил гость студии.

Завтра, 30 мая, на сессии регионального парламента будет рассмотрен вопрос о досрочном сложении полномочий. «И будем назначать дополнительные выборы по этому округу, которые состоятся в единый день голосования, - заключил Александр Котов. - Это естественный процесс - ротация».

Ян Лузин родился 16 сентября 1972 года в Пскове.

В 1994 году окончил Псковский политехнический институт СПбГТУ, специальность «экономика и машиностроение в управлении».

1994 – 1997 – предпринимательская деятельность.

1999 – 2006 директор ООО «Агентство недвижимости УНО».

2007 - генеральный директор ЗАО «ПИК» (Псковской Инвестиционной компании).

Март 2007 – апрель 2009 года – депутат Псковской городской Думы, из числа депутатов избран Главой города Пскова.

Апрель 2009 – август 2010 – Глава Администрации города Пскова.

Август 2010 года - декабрь 2010 года - заместитель Губернатора Псковской области.

С апреля 2011 года - генеральный директор ЗАО «ПИК».

В настоящее время – генеральный директор группы компаний «ЛУГ».

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по единому избирательному округу от Регионального отделения политической партии «Единая Россия». Член комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению.

18 сентября 2016 года избран депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 (г.Псков). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 56,82% избирателей, принявших участие в выборах. Член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.