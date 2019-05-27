Политика

Ян Лузин объяснил мотивы досрочного ухода из Псковского областного Собрания депутатов

Депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин подтвердил информацию о том, что он написал заявление о сложении полномочий регионального парламентария. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

По его словам, соответствующее заявление было написано несколько недель назад. Причиной принятого решения стала необходимость сосредоточиться на реализации крупных бизнес-проектов.

Напомним, о решении Яна Лузина досрочно сложить депутатские полномочия сегодня сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. По его словам, в четверг, 30 мая, на сессии регионального парламента будет рассмотрен вопрос о досрочном сложении полномочий Яна Лузина. «И будем назначать дополнительные выборы по этому округу, которые состоятся в единый день голосования», - сказал Александр Котов.