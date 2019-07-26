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Политика

Как оценить итоги столкновений граждан и силовиков в Москве

29.07.2019 10:01|ПсковКомментариев: 1
Каждая из сторон считает себя победительницей.

В субботу в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Она стала рекордной по числу задержанных: по информации ГУВД Москвы, в автозаках оказались 1074 из 3500 участников митинга. Правозащитники из «ОВД-инфо» насчитали 1373 задержанных, из них 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.

Как разгоняли

Инициаторами «встречи с кандидатами в депутаты» на Тверской улице стали политики, которых окружные избиркомы сняли с выборов в Мосгордуму под предлогом чрезмерной доли брака в их подписных листах. С призывом выйти к мэрии, если все эти кандидаты не будут зарегистрированы, выступил 20 июля Алексей Навальный на согласованном с властями митинге на пр-те Сахарова, собравшем более 22 000 человек.

Во вторник ГУВД Москвы назвало субботнюю акцию незаконной и попросило воздержаться от участия в ней, обещая «все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан». Следом официальные предостережения о недопустимости нарушения закона инициаторам митинга направила прокуратура, утром в субботу мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter предупредил о готовящихся провокациях и обещал обеспечить порядок в городе.

К обеспечению порядка правоохранители приступили заранее – задержали бывших кандидатов в Мосгордуму. Главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина задержали и допросили в ночь с пятницы на субботу, а утром в субботу перехватили директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципального депутата Юлию Галямину и юриста ФБК Любовь Соболь. Утром на Тверской появились отряды силовиков, автозаки и автобусы для задержанных, а подходы к мэрии и Мосгоризбиркому были перекрыты. Около 14 часов правоохранители начали вытеснять протестующих в переулки, некоторых задержали. Полиция действовала жестко, дубинками; муниципальному депутату Александре Парушиной разбили голову, она потеряла сознание.

После вытеснения с Тверской большие группы протестующих несколько часов «гуляли» по Москве, а одна из них с выкриками «Долой власть чекистов» прошла по Лубянке мимо здания ФСБ.

Днем в воскресенье ГУВД отчиталось – сообщило о составлении необходимых документов на всех задержанных и особо отметило, что около 600 правонарушителей не были жителями столицы.

Чего испугались

Отправной точкой для решения о нерегистрации оппозиционных кандидатов в Мосгордуму стал отрицательный опыт, полученный властями, когда внутриполитическим блоком Кремля руководил нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин, говорит близкий к Кремлю человек. Тогда господствовала концепция, что оппозиционеров к выборам допускать можно.

С одной стороны, допуск должен был снять претензии оппозиции к легитимности выборов, с другой – оппозиционеры не должны были набрать много голосов и это их политически похоронило бы, напоминает собеседник.

Но в 2013 г. Навальный набрал на выборах мэра Москвы более 27% голосов, что позволило ему перейти на другой морально-политический уровень и превратило в федерального политика; затем многие оппозиционеры избрались в Москве муниципальными депутатами – это повысило и их статус. И если бы сейчас оппозиционерам позволили баллотироваться, они могли повысить свой статус самим фактом участия в выборах, а в 2021 г. – претендовать на места в Госдуме, продолжает собеседник «Ведомостей»: «Нельзя было пустить их сейчас, чтобы не пришлось потом с еще большими издержками блокировать через два года». Уверенности в поражении оппозиционеров на выборах в Мосгордуму у властей не было, признается он: избиратели стали малопредсказуемы.

Реакция властей на митинг – превентивная мера, она должна показать, что терпимость к «майданным» сценариям нулевая, полагает политолог Евгений Минченко.

Ничего неожиданного в разгоне несогласованного митинга нет, странно было бы, если бы было наоборот, согласен политолог Алексей Макаркин. Власти в каждом несогласованном митинге видят прототип «майдана», считает он, не случайно в российском провластном интернете резкой критике за слабость и нерешительность во время майдана подвергается экс-президент Украины Виктор Янукович.

Власть приняла решение, что будет жестко подавлять протест, и сделала это, считает политолог Николай Петров: «Понятно, что Мосгордума – карманный орган. Но если бы туда избрали Яшина или Гудкова, то это было бы для них важной политической трибуной». На примере Москвы очевидно, что власть не извлекла урока из поражений на региональных выборах прошлого года, продолжает он:

«Вместо того чтобы играть более сложно, она предпочитает играть более грубо. За каждым недопущенным оппозиционером стоят тысячи москвичей, которые поставили за них подписи. Сегодня эти люди, а не просто 17 незарегистрированных кандидатов оказываются в положении жестких критиков власти, и трудно предсказать, как они себя поведут дальше, но вряд ли это будет приятно для власти».
Кто виноват

Хотя решение о нерегистрации оппозиционеров принимал не мэр Собянин, его карьере последние события в Москве могут повредить, допускает близкий к Кремлю человек: у мэра исторически много недругов, которые могут использовать кризис против него. Но тот, кто реально принимал решение о недопуске оппозиционеров к выборам, понимает, что Собянин – исполнитель и пострадавшая сторона, объясняет он.

Едва ли могут возникнуть претензии к мэру Москвы, сомневается Минченко, сам по себе сценарий выборов в Мосгордуму выглядит проблемным: «[Об этом говорит] и высокий порог для сбора подписей, и то, как велась их проверка. В принципе, можно было бы попробовать найти какие-то компромиссные варианты. Действительно, большое количество не допущенных к выборам кандидатов создает и достаточно широкую базу для протестов. Но скорее претензии звучат не столько к Собянину, сколько к его обновленному политическому блоку».

А влияние Собянина на силовиков, реагировавших на протесты, не очень велико, считает Минченко: «Все-таки любые протестные акции в столице – зона ответственности федералов».

Собянину последние события не повредят, согласен Макаркин: «В России гораздо опаснее демонстрировать слабость».

Мосгордуму все равно придется выбирать и чем больше людей сегодня сталкиваются с жестокостью, тем больший риск для власти, что эти люди и придут на выборы, и проголосуют крайне негативно, подчеркивает Петров: «Не так важно, за кого, главное – прокатить тех, кого им навязывают. Модель протестного голосования, которая была в регионах в прошлом году, сегодня раскручивается и отчасти подогревается властями в Москве». Власть попадает в ловушку, подготовленную своими прежними решениями, уверен эксперт: «Она заставила кандидатов собирать подписи, считая это барьером, но кандидаты мобилизовали сотни сборщиков и десятки тысяч людей, отдавших подписи. И они чувствуют себя униженными, как это было и в 2011 г., когда протесты произошли не потому, что кого-то волновала структура Госдумы, а потому, что при массовом наблюдении тысячи людей столкнулись с наглым поведением власти. Сегодня в Москве с этим тоже сталкиваются тысячи людей, и их реакция для власти может быть негативной и после выборов».

Руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова не ответила на вопросы «Ведомостей».

Евгений Разумный, газета «Ведомости»

Источник: Псковская Лента Новостей
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