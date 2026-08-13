Зарегистрированы списки кандидатов от «Новых людей» и «Коммунистов России» в Заксобрание Псковской области

Единые списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутые партиями «Новые люди» и «Коммунисты России», зарегистрированы в ходе 171-го заседания Избирательной комиссии Псковской области 13 августа, стало известно Псковской Ленте Новостей.

Напомним, ранее были зарегистрированы единые списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва от КПРФ, ЛДПР, «Единой России», «Партии пенсионеров», «Справедливой России», партии «Родина». Также документы для регистрации единого списка кандидатов в депутаты Заксобрания в облизбирком подали представители регионального отделения партии «Яблоко».

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.