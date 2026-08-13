Новый проект избиркома поможет лучше понять, как выборы устроены изнутри — Игорь Дитрих

Прозрачность и доверие к выборам начинаются с дней открытых дверей на избирательных участках, где избиратели могут увидеть работу системы изнутри. Такое мнение высказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих в ходе открытия модельного избирательного участка в Опочецком индустриально-педагогическом колледже.

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«Уверен, проект поможет избирателям лучше понять, как работает избирательная система изнутри. В нынешних условиях важно, чтобы люди чувствовали себя защищёнными — и в плане информационной, и в плане фактической безопасности. А прозрачность и доверие к выборам начинаются именно с таких открытых площадок», — приводят слова Игоря Дитриха в группе регионального парламента «ВКонтакте».

Напомним, 12 августа Избирательная комиссия Псковской области запустила проект «Открытые выборы: модельные избирательные участки». Аналогичные площадки вчера открывали в Новоржевском и Пыталовском округах. Дни открытых дверей в регионе будут проходить по 28 августа. График охватывает 26 муниципалитетов Псковской области. Любой житель может увидеть здесь организацию голосования и работу комиссии, а также задать вопросы напрямую членам комиссии.

Для организаторов выборов проект представляет полноценный тренинг. Члены комиссий вместе с полицией и МЧС отрабатывают действия в нештатных ситуациях и использование резервных помещений.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания Псковской области состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Через дистанционное электронное голосование можно будет голосовать круглосуточно.