Зарегистрирован список кандидатов от партии «Яблоко» в Заксобрание Псковской области

Единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутый партией «Яблоко», зарегистрирован в ходе 172-го заседания Избирательной комиссии Псковской области 14 августа, стало известно Псковской Ленте Новостей.
Напомним, ранее были зарегистрированы единые списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва от КПРФ, ЛДПР, «Единой России», «Партии пенсионеров», «Справедливой России», «Родины», партий «Новые люди» и «Коммунисты России».
Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.