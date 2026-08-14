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В ПсковГУ научили блогеров-наблюдателей правильно освещать день голосования

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Обучение наблюдателей-блогеров, которые будут освещать день голосования, прошло сегодня в Псковском государственном университете, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Со вступительным словом к участникам обратился руководитель Общественной палаты Псковской области Алексей Седунов. Он отметил, что подобные семинары проводятся уже не первый год и нацелены на тех, кто хочет стать наблюдателем от общественности. По его словам, избирателю важно не только знать закон, но и видеть реальную картину происходящего на участках, в том числе благодаря блогерам.

«Работа наша с вами, особенно наблюдателей-блогеров, связана с тем, чтобы дать возможность любому человеку увидеть, что избирательные участки открылись, что на них происходит, каким образом идет процесс голосования. Важно правильно сделать фотографию или небольшой видеосюжет не только в самих стенах, но и рядом с избирательной комиссией», — подчеркнул Алексей Седунов.

Докладчиком семинара выступил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он разъяснил правовые аспекты работы медиа-наблюдателей: что можно и нужно снимать во время голосования, а какие действия могут быть расценены как нарушение закона. Еще одной темой обсуждения стали вопросы этики и привлечения внимания аудитории: участникам рассказали о тонкостях съемки «милых моментов», таких как присутствие животных на участках, которые помогают сделать контент более живым, не нарушая при этом регламент.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания Псковской области, а также дополнительные выборы депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов по одномандатным округам состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00, а через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) избиратели смогут голосовать круглосуточно. 

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Пресс-портреты

Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

Седунов Александр Всеволодович

Седунов Александр Всеволодович

Председатель Общественной палаты Псковской области.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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