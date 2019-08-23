Политика

Александр Котов: Снятие кандидатов в процессе избирательной кампании - всегда плохо

Если в процессе избирательной кампании снимают кандидатов от той или иной партии - это всегда плохо. Об этом сегодня, 28 августа, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Лидер регионального парламента пояснил, что есть определенные нормативные документы, где четко прописаны требования к документам, которые подаются кандидатами в Избирательную комиссию.

«Нужно соблюдать требования федеральных и региональных законов, а также внимательно следить за всеми изменениями», - считает Александр Котов.

Так, по словам спикера, юристы регионального отделения партии «Единая Россия» тщательно следят за всеми изменениями законодательства, за правильностью заполнения кандидатами документов.

«Почему так не сделать другим партиям?» - недоумевает Александр Котов.

Также в ходе беседы спикер регпарламента прокомментировал ситуацию, при которой кандидаты пытаются дистанцироваться от своей партии на выборах. По мнению Котова, это совершенно неправильно.

«У нас таких примеров нет, мы выдвигаем кандидатов и четко идентифицируем их с партией. Так должна работать нормальная политическая система», - уверен Александр Котов.