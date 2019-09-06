Кандидат от «Яблока» Михаил Шауркин лидирует на выборах главы Дновского района. Такие предварительные данные по итогам начавшегося подсчета голосов озвучивает штаб псковского «Яблока».

Напомним, всего в борьбе за кресло главы района участвует 8 кандидатов. Кроме Михаила Шауркина это:

Экзитпол: На выборах в Псковское областное Собрание по 2-му округу лидирует «яблочник» Артур Гайдук

Кроме того, на данный момент на выборах главы Пустошкинского района лидирует «яблочница» Светлана Василькова 1960 года рождения. В Новоржевском районе очень близкие результаты у единоросса Сергея Мезенцева 1968 года рождения и яблочницы Софьи Пугачевой 1981 года рождения.

Напомним, на довыборах в Псковское областное Собрание по округу №2 лидирует «яблочник» Артур Гайдук. У него, по предварительным данным, около 40% голосов.

Фото: гражданинъ60.рф