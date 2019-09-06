Политика

Экзитпол: На выборах в Псковское областное Собрание по 2-му округу лидирует «яблочник» Артур Гайдук

Результаты экзитпола по довыборам депутата Псковского областного Собрания по одномандатноу округу № 2 опубликовал телеграм-канал газеты «Псковская губерния».

В опросе приняли участие 744 человека. Из них 37% отказались говорить, как голосовали, 28% сообщили, что голосовали за кандидата от «Яблока» Артура Гайдука, 14% - за кандидата от «Единой России» Игоря Максимова. По 7% респондентов сообщили, что отдали свои голоса за Артема Васильева (ЛДПР) и эсера Павла Николаева. Еще 7% сообщили, что не голосовали.