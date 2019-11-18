Политика

Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области

Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост заместителя начальника управления внутренней политики администрации Псковской области. Об этом «Фонтанке» сообщили два источника, знакомых с процессом согласования кандидатуры на должность; информацию подтвердил собеседник в областной администрации.

Фото с сайта rapc.pro/

Сам политтехнолог отказался разговаривать с «Фонтанкой» на эту тему.

По информации петербургских СМИ, последние несколько лет Петр Бычков руководил петербургским «бэк-офисом» предпринимателя Евгения Пригожина, созданным для координации его африканских проектов. Российские – и петербургские в частности – политтехнологи работают в странах Африки: они проводят исследования, организуют избирательные кампании кандидатов, реализуют PR-проекты.

Петр Бычков - кандидат психологических наук. Участвовал в около 30 избирательных кампаниях на различных позициях. Имеет опыт организационной деятельности регионального масштаба, психологического сопровождения политиков, комплексной организации предвыборных кампаний.