Медведев — участникам ПГ: Попытки спрятать партийный политический статус будут жёстко пресекаться

Обязательным условием участия в выборах от «Единой России» является членство в партии или принадлежность к институту её сторонников. Это принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».
Из более чем пяти тысяч кандидатов избиратели смогут выбрать тех, кто представит их интересы в Госдуме, сообщил рредседатель «Единой России».
Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.
В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.
В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.
Регистрация избирателей завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.
