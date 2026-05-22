Тренд на тревожность и ядерное оружие: Евгений Михайлов оценил влияние внешнеполитических процессов на ситуацию в РФ

Сегодня никто, даже самые высокопоставленные лица, не знает, как будут развиваться события в мире в условиях растущей напряженности. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) высказал бывший помощник руководителя администрации президента России, экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.
При этом он затруднился сделать конкретный прогноз относительно развития событий, отметив, что если ведущие мировые игроки сумеют договориться относительно завершения конфликтов, то уровень напряженности уменьшится.
«Основные игроки - это Соединенные Штаты, европейцы и англичане. Есть еще Китай, он в основном играет вместе с англичанами и европейцами, хотя у него есть и самостоятельная игра, так как страна мощная, и эта игра заметна», – добавил Евгений Михайлов.
Также он дал оценку роли России в мировой политике. Евгений Михайлов считает, что главной особенностью РФ является ядерное оружие, которое разыгрывают как карту.
Он также отметил, что после того, как президент США Дональд Трамп начал войну с Ираном, резко взлетели цены на нефть.
Напомним, программа «Особое мнение» с его участием вышла в эфир ПЛН FM (102.6 FM) в пятницу, 22 мая. Ведущий программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудил с экс-губернатором общественно-политическую ситуацию в мире, стране и Псковской области, стоящие перед политическим классом вызовы, перспективы партий в год парламентских выборов, влияние запретов на настроения в обществе, а также другие актуальные темы.
