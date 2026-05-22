Тренд на тревожность и ядерное оружие: Евгений Михайлов оценил влияние внешнеполитических процессов на ситуацию в РФ

Сегодня никто, даже самые высокопоставленные лица, не знает, как будут развиваться события в мире в условиях растущей напряженности. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) высказал бывший помощник руководителя администрации президента России, экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

«Сейчас есть тренд на рост напряженности. Мы видим, что если не во всех, то в большинстве регионов мира растет напряженность, вплоть до открытых военных конфликтов с участием ведущих стран. Например, США в данный момент ведут войну с Ираном. Эти конфликты постоянно возникают, их как-то гасят, потом они снова возникают в другом месте. И общий рост международной напряженности налицо», – заявил Евгений Михайлов.

При этом он затруднился сделать конкретный прогноз относительно развития событий, отметив, что если ведущие мировые игроки сумеют договориться относительно завершения конфликтов, то уровень напряженности уменьшится.

«Пока, видимо, не договорились. Или, наоборот, они договорились, что надо нагнетать. Тут есть разные гипотезы», - сказал Евгений Михайлов.

«Основные игроки - это Соединенные Штаты, европейцы и англичане. Есть еще Китай, он в основном играет вместе с англичанами и европейцами, хотя у него есть и самостоятельная игра, так как страна мощная, и эта игра заметна», – добавил Евгений Михайлов.

Также он дал оценку роли России в мировой политике. Евгений Михайлов считает, что главной особенностью РФ является ядерное оружие, которое разыгрывают как карту.

«Россия не является ведущим мировым игроком, но у России есть одна особенность – она может уничтожить любую страну мира, включая США. Эта особенность разыгрывается как карта в мировой игре. У России есть свои собственные интересы. Но в целом, Россия – это игрок второго уровня, не первого. Хотя в отношении ядерного оружия она находится на первом уровне», – высказал свою точку зрения экс-губернатор.

Он также отметил, что после того, как президент США Дональд Трамп начал войну с Ираном, резко взлетели цены на нефть.

«Соответственно, наша экономика получила очень сильный заряд допинга. Если война продолжится, а она, скорее всего, продолжится в Персидском заливе, то цены на нефть останутся на высоких уровнях, и они будут поддерживать нашу экономику. Соответственно, у нас это уже ощущается и в бюджете и в экономике будет больше денег», - предположил Евгений Михайлов.

Напомним, программа «Особое мнение» с его участием вышла в эфир ПЛН FM (102.6 FM) в пятницу, 22 мая. Ведущий программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудил с экс-губернатором общественно-политическую ситуацию в мире, стране и Псковской области, стоящие перед политическим классом вызовы, перспективы партий в год парламентских выборов, влияние запретов на настроения в обществе, а также другие актуальные темы.