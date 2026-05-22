Деловая игра «Кризисный менеджмент» прошла во второй день IV Форума ТИК в Пскове

Второй день IV Форума территориальных избирательных комиссий начался с деловой игры «Кризисный менеджмент:

подготовка и проведение выборов», сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Участникам были представлены реальные ситуации и их визуализация, с которыми избирательные комиссии могут столкнуться в преддверии кампании или в дни голосования.

Командам предстояло за ограниченное время проанализировать сценарии, определить оптимальные действия комиссии и отработать ситуации по ключевым направлениям: информационное, экспертное, юридическое, судебное, организационные мероприятия или обосновать, почему ситуацию можно оставить без внимания.

«Деловая игра вызвала живой интерес: бурные дискуссии, острые вопросы, обмен мнениями и нестандартные решения. Это был отличный опыт командной работы и проверка на готовность к любым вызовам», - рассказали в Избирательной комиссии Псковской области.