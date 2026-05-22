Евгений Михайлов: Сложилась какая-то элита – нужно обязательно ее поменять

Прогнозируемое обновление состава Псковского областного Собрания более чем на 50% четко вписывается в общероссийскую линию по замене региональных политических, административных и бизнес-элит. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) высказал бывший губернатор Псковской области, экс-депутат Государственной Думы Евгений Михайлов.

«В России ведется политика, которая направлена на предотвращение складывания региональных элит. Особенно это касается обычных областей, в меньшей степени - национальных регионов. То есть речь идет не только о депутатах, то же самое и с администрациями. Да, в некоторых регионах люди могут долго сидеть, но это скорее исключение. В целом стараются менять и исполнительную власть, и законодательную, чтобы не складывались местные, региональные элиты, чтобы затормозить рост их сил, разбавить. Вот сложилась какая-то элита - нужно обязательно ее поменять, чтобы она не укоренилась на месте, чтобы была ослаблена. Это касается и бизнеса - даже, может быть, в большей степени… Поэтому то, что здесь (в Псковской области – ред.) такая большая замена планируется, это вписывается в системную работу в России», - сказал экс-губернатор, отвечая на вопросы о прогнозируемой высокой ротации в депутатском корпусе, которая может произойти по итогам выборов в Законодательное Собрание Псковской области в сентября 2026 года.

При этом Евгений Михайлов не разделяет опасений, что замена опытных депутатов на новых сама по себе может негативно отразиться на качестве работы регионального парламента.

«Что касается персонального состава - тут надо знать, кого на кого меняют. Может быть, люди, которые придут, будут более активны, более компетентны в каких-то вопросах», - предположил экс-депутат Госдумы.

Вместе с тем он подтвердил, что по-прежнему считает проведение выборов в России в настоящее время нецелесообразным.

«Я продолжаю считать, что выборы федерального или даже регионального уровня проводить во время военных действий не нужно, потому что это отвлекает ресурсы, силы и средства», – напомнил Евгений Михайлов.

Он критически отозвался о работе нынешнего созыва Государственной Думы и высказал предположение, что даже при падении рейтингов «Единой России» в парламенте страны ситуация кардинально не поменяется.

«Посмотрим на Госдуму, которая сейчас работает. Какая от нее польза? Никакой борьбы там нет. Разные партии не могут выходить с одинаковым мнением. Они все время новыми запретами продолжают дестабилизировать ситуацию, усугубляют негативные ожидания людей. И до чего они дойдут к осени даже трудно предположить... В нашей ситуации выборы – это управляемый процесс. Глобально ничего измениться не может при нынешнем законодательстве. Коммунисты, что ли, будут свергать "Единую Россию" с первого места? Нет, конечно. Поэтому выборы могут послужить катализатором протестных и оппозиционных настроений, но это разные процессы. Кардинально отразиться на итогах выборов они не смогут. "Единая Россия" может иметь половину голосов в Думе без особых проблем. Все равно будет нарисована картинка, по которой объяснят, почему так получилось, и в результате вы получите ту же самую Думу, но с небольшими изменениями», – высказал свое мнение экс-депутат Госдумы.

Он считает, что у КПРФ больше шансов сохранить позиции второй партии в стране, чем у ЛДПР. При этом Евгений Михайлов не исключил, что либерал-демократы по итогам выборов все-таки сумеют обойти коммунистов.

«Это возможно, есть достаточно большие шансы, что так может произойти. Но все-таки у того, что КПРФ сохранит позиции, шансов немного больше. Это не прогноз, просто анализ тенденций», – добавил Евгений Михайлов.

Напомним, программа «Особое мнение» с его участием вышла в эфир ПЛН FM (102.6 FM) в пятницу, 22 мая. Ведущий программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудил с экс-губернатором общественно-политическую ситуацию в мире, стране и Псковской области, стоящие перед политическим классом вызовы, перспективы партий в год парламентских выборов, влияние запретов на настроения в обществе, а также другие актуальные темы.