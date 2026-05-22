Александр Козловский: Важно, чтобы под флагом «Единой России» шли действительно наши люди

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский согласился с утверждением председателя партии Дмитрия Медведева, что в выборах от ЕР должны участвовать только партийцы и их сторонники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении «Единой России».

«Полностью поддерживаю позицию Дмитрия Анатольевича. Для меня, как для секретаря регионального отделения партии и человека, который представляет интересы псковичей в парламенте, принципиально важно, чтобы под флагом «Единой России» шли действительно наши люди — те, кто разделяет ценности партии, готов отвечать за свои слова и, главное, работать на земле. Псковская область — регион со своей спецификой: приграничное положение, вопросы развития сельских территорий, сохранение исторического наследия. Здесь избиратель особенно внимательно смотрит не на лозунги, а на реальные дела. И требование подтверждать членство в партии или статус сторонника — это не бюрократия, а фильтр, который помогает отсечь случайных людей. Когда кандидат скрывает свою политическую позицию, у избирателя возникает закономерный вопрос: а что ещё он может недоговорить?» - высказал свое мнение Александр Козловский.

Он также оценил подготовку кандидатов к предварительному голосованию и считает, что поддержка участников специальной военной операции в голосовании - это справедливое признание.

«Я вижу, как наши региональные кандидаты готовятся к предварительному голосованию: встречаются с жителями районов, собирают предложения в народную программу, предлагают решения. Это серьёзная школа. А то, что процедура проходит через Госуслуги, делает процесс прозрачнее — особенно для молодёжи и тех, кто работает вахтовым методом или живёт в отдалённых поселениях. Отдельно отмечу поддержку участников СВО: дополнительные 25% — это не привилегия, это справедливое признание их вклада и ответственности. Многие из них уже сегодня активно включаются в решение задач на местах, и их опыт, выдержка, умение действовать в сложных условиях — огромный ресурс для партии и для страны», - добавил депутат.

По его мнению, предварительное голосование - это возможность волеизъявления для каждого псковича.

«Предварительное голосование — это не формальность. Это возможность для каждого жителя Псковской области повлиять на то, кто будет представлять их интересы. Регистрация ещё идёт до 29 мая — призываю земляков не оставаться в стороне, сделать осознанный выбор. Честная конкуренция, открытость и ответственность — именно так, на мой взгляд, и должна работать партийная система в интересах людей», - заключил Александр Козловский.

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

Регистрация избирателей завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.