Политика

Битва за МСУ

В Псковской области стартует масштабная избирательная кампания в муниципалитетах

Одним из главных политических событий 2020 года в Псковской области станет избирательная кампания в муниципальных образованиях. В ряде районов пройдут выборы глав, также жителям региона предстоит избрать более 1100 депутатов представительных органов местного самоуправления. Выборы-2020, значимые сами по себе, важны еще и потому, что по их итогам будет сформирован «муниципальный фильтр», через который в будущем предстоит пройти участникам губернаторской гонки, а роль глав субъектов РФ - членов Госсовета, как следует из послания президента Владимира Путина, должна только возрастать. Таким образом, ставки на выборах высоки - вне всяких сомнений, будет жарко, интересно, возможно - непредсказуемо. При этом уже сейчас все районы можно распределить на три условные группы, в зависимости от уровня избирательных кампаний и сложности задач, стоящих перед участниками политического процесса, прежде всего - перед региональной властью.

Выборы глав. Без права на ошибку

Первый раунд выборов проходит в Печорах, и это, как известно, явилось неожиданностью. Еще три месяца назад никто не предполагал, что в данном районе в ближайшее время развернется избирательная кампания. Действующего руководителя Дмитрия Сопотова избрали в 2017-м на пять лет - и до очередных выборов было далеко. Однако в середине ноября грянул резонансный скандал вокруг «матерного» видео, последовала отставка главы - и появилась необходимость в проведении досрочных выборов.

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Они назначены на 5 апреля, и это значит, что времени на раскачку ни у кого нет - действовать приходится едва ли не в авральном режиме. Неудивительно, что традиционные праймериз «Единой России» по определению кандидата от партии проходят в крайне сжатые сроки. Предварительное голосование состоится уже в ближайшее воскресенье, 2 февраля. Участников праймериз несколько, при этом нет сомнений, что победителем станет руководитель автотранспортного предприятия, военный пенсионер Сергей Тарасик, кандидатуру которого поддерживает областное руководство.

Сергей Тарасик близок к тому, чтобы стать кандидатом от «Единой России»

Человек он в Печорах известный - успешный предприниматель, активный участник общественно-политических процессов, много лет «бодался» с районными руководством, неоднократно участвовал в выборах, в том числе в 2017-м (тогда баллотировался от «Справедливой России» и занял второе место).

Многие годы Сергей Тарасик был для районной администрации «персоной нон грата», а теперь идет в главы от власти.

На данный момент на выборы выдвинулись директор коммерческой кампании Виктор Мишин (самовыдвижение) и сотрудник АНО «Коммунальный народный контроль по Псковской области», участник митингов несистемной оппозиции в Пскове Виктор Широбоков (Партия соцзащиты). Что до представителей региональных отделений других политических объединений, то в настоящее время они только определяются с форматом своего участия в кампании и потенциальными кандидатами. По предварительным данным, КПРФ может представить предприниматель Олег Михайлов. С одной стороны, потенциальный кандидат - относительно молод, при этом уже достаточно давно участвует в общественно-политической жизни - в свое время возглавлял региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России», участвовал в выборах, в том числе в 2013-м году баллотировался от КПРФ на пост главы Псковского района (избран не был). С другой стороны, есть в его бэкграунде эпизоды, которые, возможно, настораживают его однопартийцев: несколько лет назад Михайлов был осужден (условно) по статье «Преднамеренное банкротство» - при этом, по словам самого потенциального кандидата, судимость погашена и, следовательно, эта страница биографии не может являться препятствием для участия в выборах.

ЛДПР отправит в Печорский район руководителя областной молодежной партийной организации, индивидуального предпринимателя Алексея Марочкина. Официально решение о его выдвижении должно быть принято 8 февраля на региональной конференции «либерал-демократов».

Позиция псковского «Яблока» по выборам в Печорском районе до настоящего времени не озвучена.

Фактически сразу после выборов в Печорах будет дан старт кампании в Себежском районе. Голосование здесь пройдет в сентябре, официальная кампания развернется летом, однако уже весной начнутся праймериз по определению кандидата от «Единой России». Их участники пока неизвестны, но с высокой долей уверенности можно предполагать: кандидатом от партии власти станет действующий глава Леонид Курсенков. Коренной себежанин, он возглавляет район десять лет, дважды (в 2010 и 2015 года) побеждал на выборах.

Губернатор Михаил Ведерников поздравляет Леонида Курсенкова с присвоением району звания «Край партизанской славы». Июль 2019 года

Если что и может здесь повлиять на ситуацию, так это общий тренд на обновление и курс на ротацию руководящих кадров - напомню, что в последние годы корпус муниципальных глав значительно обновился. Возможно, именно поэтому и высказывались предположения на этот счет - и недавние проявления активности депутата областного Собрания, секретаря Себежского районного отделения ЕР Дарьи Козьяковой воспринимались некоторыми наблюдателями как заявка на то, чтобы в будущем стать главой. Но повторюсь, это были не более чем гипотезы и версии - скорее всего, Леонид Курсенков получит поддержку.

Кто бы ни стал кандидатом от ЕР, ему придется столкнуться с оппозицией. Наверняка в борьбу постарается включиться псковское «Яблоко», для лидера которого - депутата областного Собрания Льва Шлосберга Себежский район - фактически «родной». Возможно, кто-то не знает, но именно в специальном профтехучилище в Себеже молодой педагог и будущий политик начинал свою трудовую биографию.

К Печорскому и Себежскому районам, где выборы глав в 2020 году пройдут наверняка, могут добавиться Великолукский и Пушкиногорский районы.

Дело в том, что руководители этих муниципалитетов являются фигурантами уголовных дел и находятся в «зоне риска». Таким образом, вполне вероятно, что выборы глав районов пройдут в 4 муниципальных образованиях. При этом следует особо отметить, что для партии власти кампании имеют принципиальнейшее значение. Выборы-2020 должны дать ответ на вопросы, сделала ли «Единая Россия» выводы из неудач осени 2019-го и насколько команда губернатора Михаила Ведерникова, а также региональное отделение партии во главе с новым секретарем, депутатом Госдумы Александром Козловским готовы к решению задач перед началом большого избирательного цикла 2020-х. Иными словами, права на ошибку здесь нет.

Борьба админресурсов. Районы Псковской «яблости»

Ко второй условной группе муниципалитетов следует отнести районы, главы которых либо являются членами «Яблока», либо были избраны при поддержке этой партии. Напомню, что осенью 2017-го на выборах победили Юрий Павлов (Гдовский район) и Виталий Аршинов (Плюсский район). По итогам единого дня голосования в сентябре 2019 года бразды правления получили Михаил Шауркин (Дновский район), Софья Пугачева (Новоржевский район) и Светлана Василькова (Пустошкинский район).

Таким образом, на карте Псковской области (или, согласно известной оговорке Льва Шлосберга - «Псковской яблости) появились пять «оппозиционных» районов. Ничего подобного нигде в России больше нет.

Правда, при всей схожести ситуации есть здесь (в том числе в формате взаимоотношений региональной власти с муниципальными руководителями) весьма существенные различия. Если с главами Пустошкинского и Новоржевского районов Дом Советов действует жестко, диалога нет и по «яблочницам» регулярно бьют близкие к власти масс-медиа (смысл публикаций один: дескать, Василькова и Пугачева абсолютно не готовы к работе и возглавляемые ими районы ждет прямо-таки апокалипсис), то с тремя другими яблочными главами областное начальство пытается выстроить рабочие отношения и даже перетянуть их на свою сторону. С Шауркиным, Павловым и Аршиновым пытаются договориться, найти к ним ключик, чем-то дополнительно помочь районам и т. д. При этом сами главы действуют по-разному, в этой связи эксперты обращают внимание на то обстоятельство, что дновский руководитель при оптимизации районной прессы местную районную газету не «сдал» и в областной медиахолдинг не отдал, при этом его плюсский коллега биться за свою районку не стал. Так или иначе, «яблочных» глав пытаются переманить на сторону власти, при этом они сами и с командой губернатора не хотят портить отношения, но и с партийным лидером не порывают.

Лев Шлосберг с «яблочными» главами Юрием Павловым и Виталием Аршиновым

Напомню, что в 2018-м глава Плюсского района Виталий Аршинов, вначале дав согласие на выдвижение «Яблоком» его кандидатуры на губернаторские выборы, затем дал задний ход. Снимаясь с выборов, господин Аршинов сообщил, что принятию решения предшествовала встреча с Михаилом Ведерниковым. «Мы нашли взаимопонимание и он поддержал основные положения моей программы», - рассказал несостоявшийся кандидат на пост главы области. И тогда (в ходе избирательной кампании), и позднее наблюдатели находили подтверждение тому, что главы-яблочники поглядывают в сторону власти - кстати говоря, по словам функционеров Дома Советов, Юрий Павлов написал заявление о вступлении в число сторонников ЕР.

Как бы то ни было, именно в этих муниципалитетах (где региональный административный ресурс столкнется с другим админресурсом - муниципальным), можно прогнозировать наиболее жаркие «битвы за МСУ».

«Мы делили апельсин...» Задачник для партий

Условный третий уровень сложности - все остальные районы Псковской области, где пройдут выборы органов местного самоуправления и где в настоящее время доминирует «Единая Россия». Выборы пройдут только в районах - не надо уделять повышенное внимание традиционно проблемным региональным центрам (Псков и Великие Луки). В этих муниципалитетах партии власти будет проще, но и там далеко не все гладко.

В целом задачи, стоящие перед региональными отделениями партий на муниципальных выборах, отличаются - и к их решению будут подходить по-разному.

«Единая Россия». Партия власти, как обычно, преследует сверхзадачу - выиграть всё и везде. Сделать это будет достаточно сложно, но - возможно. Прошлогоднее фиаско заставило задуматься. Наверняка работа над ошибками проведена, выводы сделаны. Однако времени мало - при этом секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский уже доказал, что умеет работать системно. Правда, это касалось его кампании лично. А тут придется «тащить» тысячу с лишним кандидатов да и еще глав районов.

При том, что отвечает за избирательную кампанию секретарь регионального отделения «Единой России» Козловский, координировать ее будет политический блок администрации области.

Кроме того, в плюс партии может пойти процесс обсуждения и принятия предложенных президентом поправок в Конституцию, включая всероссийское голосование, - партия встроится в этот процесс - и это может дать определенный электоральный эффект.

Для Александра Козловского избирательная кампания-2020 будет первой, которую он проведет в статусе лидера областного отделения «Единой России»

«Справедливая Россия», которая на данный момент находится на втором месте по численности представителей в органах МСУ (порядка 100 человек), ставит задачу удвоить численность депутатов. Однако достижение этой цели представляется нереалистичным - скорее, здесь актуальна задача не сильно потерять в численности и не провалить выборы, за что в федеральном руководстве СР точно не похвалят. Задача тем более сложная, если учесть, что, во-первых, у лидера партийной организации Олега Брячака сейчас иных забот - выше крыши.

Во-вторых, серьезных ресурсов нет, а в-третьих, партия подыгрывает власти, готова делиться кадрами (это о Сергее Тарасике в Печорах) и в связи с этим ухудшает собственные электоральные перспективы.

Лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак и член фракции в областном Собрании Владимир Панченко

КПРФ. По словам первого секретаря обкома, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко, в настоящее время партию представляют около 80 муниципальных депутатов. По итогам кампании 2020 года их количество планируется увеличить в полтора раза, до 120 человек. Удастся ли - большой вопрос: кадровый дефицит, проблемы ресурсной обеспеченности и многие другие болевые точки коммунистов никуда не делись. При этом партии жизненно необходимо если уж не улучшать результаты на выборах, то, по крайней мере, не падать - иначе статус «партии №2» будет утрачен.

ЛДПР. Как обычно, по максимуму (едва ли не в 100% избирательных округов) намерены выставить своих кандидатов псковские жириновцы. По словам руководителя фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антона Минакова, партия «планирует сохранить то, что есть» (порядка 40 муниципальных депутатов), а в идеале - увеличить количество до 70. Достичь этого «либерал-демократы» рассчитывают за счет яркой и заметной кампании в районах. Однако, как известно, обещать - не значит жениться. Планировать эффектную кампанию и рассчитывать на успех - это одно, а идти на выборы в условиях крайней ограниченности кадровых, финансовых, информационных и иных ресурсов - совсем другое. Предположу, что как и прежде партия Жириновского может не «просесть» за счет тех территорий Псковской области, где плотно работала в прошлые годы и показывала там неплохие результаты.

«Яблоко» в последние годы является главным соперником власти на муниципальных выборах в Псковской области. Руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг в 2017-2019 годах не раз доказывал, что умеет находить в районах, с одной стороны, не востребованных системой, а с другой - перспективных людей. Как показала прошлогодняя кампания, научились яблочники решать и вопросы юридического характера: если в 2017-м в этом направлении они проиграли, то в 2018 году, напротив, суды выиграли и своих кандидатов отстояли.

Всё это так, однако на выборах этого года псковское «Яблоко», ставящее перед собой задачу увеличить количество муниципальных депутатов (сейчас их 37), может столкнуться с многочисленными проблемами. Начиная с той, что избирательная кампания предстоит неяркая - получить под нее деньги по фандрайзинговым схемам будет сложнее. К тому же поражение Льва Шлосберга в борьбе за пост председателя партии, возможно, не лучшим образом отразилось на восприятии руководителя псковского «Яблока» в глазах московско-питерской публики, которая видела в нем потенциального лидера общероссийской организации.

Рассчитывать на щедроты федерального руководства «Яблока» в данный момент не приходится.

Необходимо понимать и то, что в 2020-м Льву Шлосбергу не удастся сфокусироваться на отдельных районах - будет необходимо работать и обеспечивать результат по всей области. А тут не разорвешься: Льву Марковичу еще бы десяток таких как он сам, но их в псковском «Яблоке» объективно нет. Найти кандидатов, вселить уверенность, успокоить, убедить, проконтролировать (чтобы собрали все необходимые документы и всё правильно оформили), сделать для них качественный АПМ - всё это требует колоссальных трудозатрат. К тому же если «Справедливую Россию» и ЛДПР, вероятно, на ошибках особо ловить не будут, то по «Яблоку» будут работать индивидуально, образно говоря, с лупой изучая каждую бумажку. Потому что власть понимает: дальнейшие поражения от «Яблока» наносят ей серьезный репутационный ущерб и грозят проблемами.

Подводя итог сказанному, отмечу: муниципальная кампания 2020 года в Псковской области, вероятно, не будет яркой, персонифицированной и заметной (все-таки это не выборы губернатора или депутатов регионального парламента) - тем не менее она очень значима для всех основных политических сил.

С учетом того, что областные СМИ из нее фактически выключены, для партий и их кандидатов главным будет работа на местах, контакты и личное общение с населением, понятные людям агитационно-пропагандистские материалы. Иначе говоря, кто лучше поработает «на земле», проведет больше встреч с местными жителями и сумеет доходчиво разъяснить свою позицию по волнующим людей проблемам - у того и будут шансы на выборах.

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Достигать целей партиям предстоит в условиях многозадачности, к тому же вновь меняются правила игры, в том числе в некоторых районах происходит перенарезка округов и появляются многомандатные округа. Будем наблюдать, как участники процесса справятся с многочисленными вызовами, сумеют ли они продемонстрировать потенцию, использовать кампанию-2020 еще и как репетицию перед приближающимися выборами в Государственную думу и Псковское областное Собрание депутатов.

Александр Савенко