Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Билеты в кино от Нашего радио
Детская обувь для зимы
Защита машины от неприятностей
Покровский бранч: Новая традиция
Рекомендовано самой природой
Гражданская пресса в 2019
ТОП-100 влиятельных псковичей
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
отпечаталось в сердце
Рейтингомер Командный зачет
ТОП-100 псковских миллионеров
 
 
 
ещё Политика 19.01.2020 12:240 Рейтинг политической активности. 11-18 января 19.01.2020 14:072 Медведев назвал причины отставки правительства 19.01.2020 12:240 Рейтинг политической активности. 11-18 января 18.01.2020 22:194 Дмитрий Медведев: В отставке правительства нет ничего необычного 18.01.2020 18:426 Мастер-класс от Володина для псковского партхозактива 18.01.2020 18:2712 Путин выступил против бессрочного пребывания одного человека у власти
 
 
 
Самое популярное 13.01.2020 10:1319 Двух человек, поспешивших на помощь пострадавшим в ДТП в Псковском районе, сбил «Лексус». ФОТО 15.01.2020 22:5712 Не знал до последнего - отставка для Медведева стала неожиданной 13.01.2020 14:443 Скончался один из пешеходов, сбитых «Лексусом» при попытке помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе 13.01.2020 09:280 Три человека погибли сегодня утром в ДТП в Псковском районе 14.01.2020 16:196 Псковский завод «АВАР» выражает соболезнования в связи с трагической гибелью Владимира Струтинского
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтинг политической активности. 11-18 января

19.01.2020 12:24|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни. Если в масштабах страны главные события произошли в среду, когда президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию (в нем он предложил внести изменения в Конституцию, а также перенастроить вертикаль власти) и отправил в отставку правительство, то в Пскове самые важные новости региональной общественно-политической жизни начали поступать уже в уик-энд. В субботу в регион прилетел председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По статусу это четвертый человек в системе российской власти, некогда в должности замруководителя администрации президента отвечал в Кремле за внутреннюю политику - и не удивительно, что его приезду у нас уделялось повышенное внимание. 

В ходе визита прошла встреча Вячеслава Володина с региональным активом, стороны обменялись мнениями по множеству актуальных вопросов, представители местного политического класса имели возможность задать свои вопросы и озвучить волнующие их проблемы, общение продолжалось более трех часов - прямо скажем, такое нечасто бывает. Как следствие, в обзоре нашего штатного комментатора обе центральные темы недели - и федеральная, и региональная - нашли свое отражение. Напомним, субъективные оценки победителям и проигравшим Господин Рейтингомер выставляет по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 - минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков.

- 5 Иван Патлач

Заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области в ближайшее время может не по своей воле покинуть пост, который занимал многие годы. Наши источники, близкие к органам власти, говорят об этом как о вопросе практически решенном. Расставание выглядит вполне логичным, если учесть, что Иван Патлач является одним из олицетворений старого псковского избиркома Николая Цветкова — Михаила Иванова. С тем и другим уже попрощались - теперь и Ивану Васильевичу приходит время менять профессию.

- 4 Олег Брячак

Руководителя Псковского регионального отделения «Справедливой России» могут отстранить от должности. Дело в том, что по обращению представителя КПРФ прокуратура Псковской области провела проверка. По ее результатам выявлено, что Олег Брячак, ранее признанный банкротом, занимает пост руководителя регионального отделения «Справедливой России» в нарушение требований федерального закона «О банкротстве». В связи с этим в Минюст было направлено требование провести внеплановую проверку в отношении регионального отделения СР — в итоге господину Брячаку внесено предупреждение об устранении до 28 февраля нарушений требований закона в части назначения на должность председателя отделения.

Олег Брячак уже заявил, что будет оспаривать решение прокуратуры в суде. Сама ситуация его не пугает «Я могу и замом побыть короткое время. Остался год с небольшим, поэтому я проблем не вижу», - пояснил Олег Брячак. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, по его словам, в курсе этой истории, «и эта ситуация его нисколько не тревожит».

Отмечу также, что в Пскове на неделе продолжился судебный процесс по уголовному делу, одним из фигурантов которого является Олег Брячак. Ясности там как не было, так и нет, при этом сам политик заявляет, что никакой вины за ним нет - и он нисколько не сомневается в скором и благополучном разрешении проблем, подкинутых недоброжелателями.

- 3 Сергей Петров

Глава Великолукского района оказался единственным из муниципальных управленцев Псковской области, кто вошел в очередное исследование социально-политической устойчивости регионов РФ от фонда «Петербургская политика». Материал опубликован 13 января. Причем, Сергей Петров проходит по разделу «Негативные события». Причиной тому - возбуждение уголовного дела в его отношении. Как отмечают эксперты «Петербургской политики», глава района обвиняется в махинациях с земельными участками для ветеранов. С одной стороны, факт отрицательной оценки в ежемесячном рейтинге я бы не стал преувеличивать (тем более, на фоне всех прочих проблем господина Петрова), но с другой стороны - внимание экспертов федерального уровня к персоне проштрафившегося чиновника бьет по его, и так крайне шатким, позициям. 

- 2 Антон Минаков

Руководителю фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов досталось от приехавшего в Псков спикера Госдумы Вячеслава Володина. Во время встречи с ним Антон Минаков поинтересовался, не следует ли ждать досрочных выборов российского парламента. Напомню, что избирательная кампания должна пройти в следующем, 2021 году. Однако, после недавних перемен во власти и озвученных президентом инициатив, многие наблюдатели стали высказывать предположения: мол, не исключено, что выборы пройдут раньше - то есть уже в 2020-м. Антон Минаков и решил узнать ответ, как говорится, из первых уст.  Ох, и не понравился этот вопрос спикеру парламента! Вячеслав Володин потом его еще несколько раз вспоминал в течение встречи - и все попрекал любопытного либерал-демократа. Даже пообещал сообщить о произошедшем лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. А на заданный вопрос председатель Госдумы, кстати, так и не ответил... 

- 1 Анна Боброва 

Руководитель пресс-службы городской власти Пскова покинула пост, который занимала около полугода, с лета 2019-го. Ее сменщицей стала экс-редактор газеты «Аргументы и факты - Псков» Лариса Малкова. Что до Анны Бобровой, то она осталась работать в пресс-службе в другой должности, но, безусловно, потеряла позиции.

А вообще надо сказать, что во всей системе органов государственной власти и местного самоуправления Псковской области нет другой позиции, где наблюдалась бы такая текучка кадров, как в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова. За последнее десятилетие «рулить» процессом пытались порядка двадцати человек! 

0 Сергей Тарасик 

Директор автотранспортного предприятия, военный пенсионер Сергей Тарасик стал участником праймериз «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района. Напомню, что необходимость в проведении выборов возникла в связи с отставкой оскандалившегося Дмитрия Сопотова. Голосование состоится 5 апреля, а праймериз ЕР — 2 февраля.

Судя по всему, господин Тарасик является кандидатом от региональной власти и фаворитом праймериз. Отмечу, что человек он в Печорах достаточно известный - кстати говоря, участник выборов главы района в 2017 году. Тогда он баллотировался от «Справедливой России» и занял второе место, ненамного отстав от победителя и более чем втрое опередив коммуниста Дмитрия Богатырева. Теперь рассчитывает на поддержку «Единой России» — многое будет зависеть от того, кто представит на выборах оппозицию и успеют ли те же яблочники или коммунисты нормально подготовиться к досрочным выборам.

+ 1 Петр Алексеенко

В кои-то веки псковские коммунисты показали зубы и нанесли оппоненту ответный удар. Это я о неприятностях эсера Брячака, о которых было сказано выше. Хотя основанием для проведения прокурорской проверки стало заявление члена КПРФ Александра Ножки (он сам когда-то пострадал от эсеров — по заявлению Павла Николаева Ножку сняли с выборов), все-таки предлагаю рассматривать происходящее именно как продолжение дуэли первых лиц партийных организаций — Олега Брячака (СР) и Петра Алексеенко (КПРФ).

Напомню, что выяснение отношений между ними стало одной из самых громких публичных ссор в прошлом году. Лицемерие, ложь, предательство, бред, галиматья, «сукин сын» - чего только тогда не звучало из уст политиков, которые еще пару-тройку лет назад были союзниками. А потом последовало продолжение — коммунисты занялись отстранением Брячака от занимаемой должности в руководстве партии, а он всячески подогревает борьбу за лидерство внутри обкома. Судя по последним событиям, в этом раунде побеждает коммунист.

+ 2 Лев Шлосберг

Лидер псковского «Яблока», депутат областного Собрания попал-таки на встречу спикера Госдумы Вячеслава Володина с региональным активом, хотя накануне ходили слухи, что оппозиционера туда не позовут. Но - пригласили. Более того, Лев Шлосберг  получил от высокопоставленного единоросса неожиданный комплимент: мол, образ депутата-яблочника в Псковской области явно демонизируют.

«А я бы на вашем месте послушал умные мысли, хуже, когда их нет», - обратился Володин к псковским однопартийцам-законодателям.

В общем, «кайфушка» Льву Марковичу прилетела оттуда, откуда и ждать было нельзя. В другой бы ситуации я не ограничился +2 и поставил бы балл повыше, однако на общий результат повлияло то, что в среду господин Шлосберг оказался в несколько неловкой ситуации из-за своего комментария по поводу отставки правительства Дмитрия Медведева и прогноза по премьер-министру. Одно дело — когда пальцем в потолок попадают телеграм-аналитики из числа околополитических фриков и провокаторов, а совсем другое — когда ошибается такой прожженный политик, депутат регионального парламента. Короче: не успели отставленные члены кабмина унять дрожь в членах после оглашения пренеприятного известия, как господин Шлосберг выдал в «телеге» короткий и хлесткий как выстрел политологический коммент: «Новый председатель правительства - скорее всего, будущий кандидат в президенты». Кого именно из «Политбюро 2.0» держит в уме яблочник осталось неясным, но в любом случае - прозвучало весомо. Написанное рождало мысль: видно, чего-то такое Лев Маркович знает, понимает, разбирается. Это впечатление вскоре усилилось — яблочник дал еще один прогноз, не исключив «досрочную отставку Путина и досрочные выборы президента одновременно с выборами Государственной Думы, на которых кандидат в президенты возглавит партию власти». Что было потом - вы знаете: премьер-министр Михаил Мишустин, которого тот же Шлосберг охарактеризовал так: «Технический премьер-министр, задача которого - помочь Путину преодолеть переходный период, занимаясь хозяйством». О прежних прогнозах яблочник уже не вспоминал, а вот наблюдатели охотно предавались рассуждениям на тему «Поспешишь — людей насмешишь» и обыгрывали выражение «переобуться на ходу». Я в отличие от злых языков, зубоскалить не стал бы — тем более, что еще неизвестно, что там будет происходить в будущем, но в любом случае отмечаю неловкость ситуации, в которой оказался псковский знаток кремлевских интриг.

+ 3 Ульяна Михайлова

Руководителю областного совета профсоюзов, депутату регионального парламента Ульяне Михайловой пока удается отбиваться от атак влиятельных оппонентов в преддверии отчетно-выборной конференции облсовпрофа, до которой остаются считанные месяцы.

Вопреки некоторым прогнозам, сместить госпожу Михайлову не смогли.

Между тем гонка выходит на финишную прямую. В связи с этим Ульяна Михайлова призвала псковичей «покупать попкорн, минеральную воду «Хиловская» и  занимать первые ряды». «Самые главные общественно-политические события Псковского областного совета профсоюзов начинаются!» - проанонсировала она драчку за пост председателя крупнейшей общественной организации.

На данный момент есть целый ряд лиц, кто может претендовать на позицию председателя облсовпрофа. Это сама Ульяна Михайлова, ее заместитель Андрей Хришкевич, руководители отраслевых профсоюзов Наталья Васильева и Игорь Иванов.

Впрочем, руководитель облсовпрофа не исключает, что «вразрез правил и норм может появиться и неизвестная кандидатура, некие мистер или миссис N». А раз так - последуем призыву госпожи Михайловой, пополним запасы попкорна и продолжим наблюдать, заодно не теряя из вида и уголовные дела, фигурантом которых является глава псковских профсоюзов.

+ 4 Александр Козловский

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский получает +4 по совокупности причин.

На итоговую оценку повлияла как активность парламентария в Москве (где Госдума в рамках стартовавшей весенней сессии утверждала кандидатуру нового премьер-министра Михаила Мишустина), так и в Пскове.

В регионе Александр Козловский участвовал в мероприятиях в рамках визита спикера Госдумы Вячеслава Володина, подробно прокомментировал главное политическое событие недели — послание президента Федеральному собранию и изменения во власти, а также от имени секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака поздравил семью 8-летней порховички Марии Тимофеевой с прошедшими праздниками и вручил девочке специальный велосипед, сделанный с учетом потребностей и физических особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

+ 5 Михаил Ведерников

Губернатор принимал в регионе председателя Госдумы Вячеслава Володина и заручился поддержкой одного из самых влиятельных политиков России в решении актуальных для Псковской области вопросов. В частности, Вячеслав Володин положительно оценил усилия областных властей по созданию благоприятного инвестиционного климата и расширению особой экономической зоны «Моглино».

Помимо прочего, председатель Госдумы поблагодарил Михаила Ведерникова за инициативы, выносимые на федеральный уровень. «Он в ходе диалога может победить и аргументировать так эффективно, что количество желающих включиться в решение вопросов увеличивается», - рассказал Вячеслав Володин.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каковы ваши ожидания от смены правительства?
В опросе приняло участие 689 человек
Сюжет: Рейтингомер Рейтинг политической активности. 11-18 января Рейтинг политической активности. Командный зачет Рейтинг политической активности. 20-27 декабря Рейтинг политической активности. 13-20 декабря Рейтинг политической активности. 6-13 декабря Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря Рейтинг политической активности. 22-29 ноября Рейтинг политической активности. 15-22 ноября Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
19.01.2020, 15:520 Актрису Нину Русланову госпитализировали 19.01.2020, 15:480 Святая вода: как отметили Крещение псковские випы 19.01.2020, 15:370 Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» 19.01.2020, 15:300 В Пскове отметят столетие историка Петра Николаева
19.01.2020, 14:591 Путин считает крайне важной задачей сохранение объективной информации о Второй мировой войне 19.01.2020, 14:341 Великолучанина обманули про покупке автомобильных колес через Интернет 19.01.2020, 14:073 Медведев назвал причины отставки правительства 19.01.2020, 13:544 Наталья Ильина по итогам встречи с председателем Госдумы: ПсковГУ работает в связке с программой социально-экономического развития региона
19.01.2020, 13:262 Поддельной 5-тысячной купюрой расплатился пскович в торговом центре 19.01.2020, 12:577 Президент РФ назвал моральными уродами тех, кто выступает против господдержки семей с детьми 19.01.2020, 12:450 Вячеслав Володин принял участие в утреннем богослужении в честь Крещения в Псково-Печерском монастыре 19.01.2020, 12:375 Упавшая в псковском автобусе пенсионерка получила переломы ребер
19.01.2020, 12:240 Рейтинг политической активности. 11-18 января 19.01.2020, 12:080 Труп мужчины нашли в реке Великой у моста имени 50-летия Октября 19.01.2020, 11:403 Тайник с 11 тыс. пачек сигарет нашли недалеко от границы с Латвией в пыталовском лесу 19.01.2020, 11:040 УФАС за 2019 год привлечено к ответственности 129 псковских чиновников
19.01.2020, 10:305 Иди ты в баню! 19.01.2020, 10:140 21 января в Великих Луках состоится общегородское совещание 19.01.2020, 09:532 В Минздраве посоветовали согреваться после крещенских купаний чаем, а не алкоголем 19.01.2020, 09:412 20 января псковские радиостанции не будут вещать до 11:00
19.01.2020, 09:333 Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег 19.01.2020, 08:290 Крещение Господне отмечают православные 18.01.2020, 22:310 Великое освящение воды прошло на Ловати в Крещенский сочельник 18.01.2020, 22:194 Дмитрий Медведев: В отставке правительства нет ничего необычного
18.01.2020, 21:5812 Псковичка предложила снести дом на Труда, 8 18.01.2020, 21:222 Самый большой в мире Snickers сделали в Техасе 18.01.2020, 20:552 Антимонопольщики рассказали, как бороться с рекламой по телефону 18.01.2020, 20:270 Землетрясение произошло в Индонезии
18.01.2020, 20:113 Юрий Сорокин о совещании с Вячеславом Володиным: Получился содержательный, обстоятельный и конструктивный диалог 18.01.2020, 19:3512 Митрополит Тихон открыл новый спортивный зал в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря 18.01.2020, 18:426 Мастер-класс от Володина для псковского партхозактива 18.01.2020, 18:2712 Путин выступил против бессрочного пребывания одного человека у власти
18.01.2020, 18:040 Михаил Ведерников заручился поддержкой Вячеслава Володина в решении актуальных для Псковской области вопросов 18.01.2020, 17:520 Авиарейс Псков - Сочи задержался из-за позднего прибытия самолета из Ростова-на-Дону 18.01.2020, 17:190 Жителям Усвят напомнили, как правильно топить печь и пользоваться электрооборудованием 18.01.2020, 16:414 Путин озвучил размер выплат ветеранам к 75-летию Победы
18.01.2020, 16:092 «Щелкунчик» и дети 18.01.2020, 15:531 Фотофакт: Великие Луки к крещенским купаниям готовы 18.01.2020, 15:484 Глава администрации Пскова предложил сформировать федеральную программу по обеспечению льготников земельными участками 18.01.2020, 15:395 Глава Пскова Елена Полонская подняла на встрече со спикером Госдумы РФ вопрос о качестве школьного питания
18.01.2020, 15:360 В РПЦ напомнили о необязательности купания в проруби в Крещение 18.01.2020, 15:240 Псковская область получит средства на обеспечение жильем детей-сирот 18.01.2020, 15:194 В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году 18.01.2020, 15:092 Острые проблемы здравоохранения обсудили псковские депутаты со спикером Госдумы
18.01.2020, 15:060 Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе Кубка мира в Чехии 18.01.2020, 14:510 Михаил Ведерников: В Псковской области может быть использован опыт Петербурга по упрощенному визовому режиму 18.01.2020, 14:355 Мировой экономике грозит новая Великая депрессия - глава МВФ 18.01.2020, 14:333 Вопросы развития промышленности и импортозамещения обсудил председатель Госдумы с представителями власти и бизнеса Псковской области
18.01.2020, 14:277 Вячеслав Володин псковским чиновникам и депутатам: Ответственность за неисполнение поручений президента лежит на всех нас 18.01.2020, 14:240 В списке богатейших людей мира сменился лидер 18.01.2020, 14:090 Александр Котов попросил Вячеслава Володина обратить внимание на необходимость совершенствования методики выравнивания бюджетной обеспеченности регионов 18.01.2020, 13:591 В Псковской области завтра потеплеет до +5
18.01.2020, 13:491 Вячеслав Володин призвал псковских депутатов к активному участию в разработке законопроекта о расширении инвестиций 18.01.2020, 13:370 Финансирование по программе комплексного развития сельских территорий может быть увеличено почти в два раза 18.01.2020, 13:350 Великолучанин лишился 150 тыс рублей, «спасая» племянника от уголовной ответственности за ДТП 18.01.2020, 13:270 Вячеслав Володин: Федеральные средства в регионы должны доводиться вовремя
18.01.2020, 13:2010 Михаил Ведерников: В псковском регионе сформирована команда, которая может принимать серьезные вызовы и знает, как с ними работать 18.01.2020, 13:067 Интерактив: Кому помешали деревья в СНТ «Кебь»? 18.01.2020, 12:445 Вячеслав Володин положительно оценил деятельность по созданию ОЭЗ «Моглино» 18.01.2020, 12:010 Псковская область отмечена в числе регионов-лидеров по приросту посещаемости учреждений культуры
18.01.2020, 11:510 Великолучанин повторно задержан за рулем в нетрезвом виде 18.01.2020, 11:399 Советский мост «встал» в пробке из-за перекрытия участка улицы Леона Поземского 18.01.2020, 11:201 Продукты стоимостью 2,8 тыс рублей украла 41-летняя воровка из псковского гипермаркета 18.01.2020, 11:120 Свыше 15 тыс. спасателей обеспечат безопасность на крещенских купаниях в России
18.01.2020, 11:019 В Псковскую область с рабочим визитом прибыл спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 18.01.2020, 10:503 Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак отмечает день рождения 18.01.2020, 10:330 Мобильный комплекс автофиксации нарушения ПДД с 18 января будет работать в районе ул. Инженерной, Юности и Звездной 18.01.2020, 10:181 Очередная «культурная суббота» пройдет сегодня в Псковском объединенном музее
18.01.2020, 09:530 Январские скидки с весенним темпераментом: спецпредложения «Стройбазы на Алмазной» 18.01.2020, 09:370 Норку за ловлей рыбы смогла заснять экскурсовод Пушкинского заповедника в «Тригорском» 18.01.2020, 08:270 Крещенский сочельник начался у православных 17.01.2020, 22:113 Самый маленький в мире человек скончался на 28-м году жизни
17.01.2020, 21:464 Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале 17.01.2020, 21:270 Международный фестиваль «Купала» пройдет в конце июня в Палкино 17.01.2020, 20:520 Многодетный отец помог дочери сделать домашнее задание и спас себя от смерти 17.01.2020, 20:221 Медики назвали самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.