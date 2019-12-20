Политика

Псковская политическая низменность

ПЛН начинает серию публикаций, посвященных итогам уходящего в историю года. Сегодня в первой статье мы проанализируем ситуацию, сложившуюся в политической сфере Псковской области, и попытаемся разобраться, к чему власть и в целом региональные элиты пришли в 2019-м.

Все последние годы обозреватели, описывая деградирующий и мельчающий политический процесс, раз за разом повторяли расхожее выражение: «Холмы сменились на равнины». Это действительно так: уже давно у нас есть только одна вершина, а кругом равнина - и никаких «бугров». Более того — как только тут появляется хоть одна «кочка», ее тут же начинают нивелировать. Минувший год продолжил эту тенденцию. Доминанта власти только усиливалась. Областное руководство стремилось всё держать под контролем, не ослаблять хватку и ни на секунду не выпускать бразды правления из своих рук. Это - с одной стороны, а с другой — ставка на пресловутый «политический штиль» и «вертикаль власти», отсутствие полицентричной модели, ослабление регионального парламента, уход со сцены ряда серьезных игроков, их нежелание участвовать в политической жизни — всё это приводило к тому, что модель становилась неустойчивой и уязвимой, зачастую система давала сбои. На самом деле неудачные для Дома Советов сентябрьские выборы показали не силу оппозиции, а прежде всего то, что когда в политической сфере нет реальной конкуренции и власть не чувствует угрозы - она начинает «косячить».

Власть не хочет слышать «иное мнение» уже не только из уст оппозиции, но даже и от своих местных верных «вассалов».

Примеров и подтверждений этому в 2019 году было немало. Достаточно вспомнить противостояние по поводу строительства завода «Титан-Полимер» (для всплеска протестной активности оказалось достаточно всего одной публикации в СМИ), буксовавшую в течение года «мусорную реформу», скандалы вокруг особой экономической зоны «Моглино» и др. Возникавшие проблемы были связаны еще и с тем, что многие исполнители в системе органов государственной власти и местного самоуправления не привыкли работать в таких условиях, отсюда многочисленные ошибки и недоработки с их стороны. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что обозначенные выше тенденции — это не наши, сугубо региональные, особенности. Во многом ситуация объясняется федеральными трендами.

На вершине

2019-й стал вторым годом губернаторства Михаила Ведерникова. Глава региона упрочил позиции и продемонстрировал, что он и только он является центром принятия важных решений, доминирует и контролирует. Образно говоря, всем было явлено, «чьи в лесу шишки».

Михаил Ведерников перед ежегодным отчетом в областном Собрании депутатов. 30 мая 2019 года

Весьма показательной в этом смысле стала история с главой Пскова Иваном Цецерским. Ни для кого не секрет, что его отношения с командой губернатора не сложились. Однако если в конце 2017-го и весь 2018 год наблюдатели фиксировали в основном внутреннее, скрытое от глаз посторонних, напряжение, то в начале 2019-го конфликт вышел наружу. Были тут и публичный губернаторский нагоняй за качество контроля над ремонтом и содержанием дорог, и достаточно смелый по нынешним временам ответ градоначальника в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, и прочие моменты, свидетельствовавшие о явном обострении отношений главы города с руководством администрации области. Всё это во многом предопределило дальнейшее развитие событий и принятые решения. Незадолго до своего главного проекта — Ганзы-2019 в Пскове - Цецерский ушел в отставку и уехал в столицу. Его сменщицей стала Елена Полонская, которая хотя и не является протеже губернатора (продолжительное время она сотрудничала с Александром Козловским), тем не менее демонстративно «присягнула», неоднократно давая понять, что свою работу видит исключительно в составе команды Ведерникова - и никак иначе. Отмечу, что и второй участник муниципального властного тандема — глава администрации Пскова Александр Братчиков не устает повторять, в чьей он команде и кто ему ставит задачи.

В целом деятельность Михаила Ведерникова высоко оценивается в Москве — отсюда поддержка региона и выделение ему дополнительных финансовых средств. Что до вышеуказанных проблемных моментов (некоторые недоброжелатели полагали, что они так или иначе отразятся на ситуации), то никаких заметных негативных последствий для региональной власти тут не последовало.

Как уже было сказано, описываемая картина выглядит так: есть одна вершина, вокруг которой равнина. В течение года власть неоднократно посылала политической и административно-хозяйственной элите прямой месседж: наступили иные времена; «как прежде» - не будет, и «торг» здесь не то что не уместен, а невозможен в принципе. Не стоит даже пытаться строить из себя влиятельных аксакалов, напоминать о былых заслугах — всё это ни к чему не приведет, прежние подходы теперь не работают. И как здесь не вспомнить «Дело Ульяны Михайловой» - лидера облсовпрофа, депутата регионального парламента, ранее - авторитетного общественного-политического деятеля, а ныне — фигуранта уголовных дел. Другой показательный пример — уход из областного Собрания и в целом из политики известного бизнесмена Яна Лузина, в свое время финансировавшего партию власти, занимавшего посты главы Пскова, сити-менеджера и вице-губернатора.

Посылаемые властью сигналы дошли до адресата, абсолютное большинство игроков согласились (куда деваться?!) с предложенными правилами игры. Всё это, конечно, не означает, что региональный политический класс выступает, подобно советским пионерам, «радостным шагом и с песней веселой». Среди представителей старых элит — в том же областном Собрании депутатов, несомненно, присутствует скрытое недовольство. Однако в публичную плоскость оно не выходит. И здесь следует сказать, что в составе регионального парламента есть несколько депутатов, которые могут задать представителям власти неудобные вопросы и позволить себе критические высказывания. Но в целом областное Собрание – пассивно. Напомню, что его состав за последнее десятилетие был серьезно ротирован и по-настоящему влиятельных людей в нем практически не осталось. Так или иначе, позиция регионального парламента не расходится с линией областной администрации, в том числе по самым резонансным и громким проблемам.

В областном Собрании депутатов не осталось фактически никого, кроме Александра Котова, к кому прислушивались бы.

Схожая ситуация наблюдается и в бизнесе, представители которого прекрасно понимают, насколько они уязвимы и в любой момент могут стать объектом пристального внимания со стороны власть предержащих, контролирующих и правоохранительных органов - со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. А раз так — молчат, на ставшее уже мемом губернаторское определение «рукожопые» не обижаются.

На общем фоне выделяются и стоят несколько особняком фигуры из группы, которую в масс-медиа принято называть кланом Козловских. На протяжение последних лет ее позиции укрепляются, влияние постепенно растет, на нее ориентируются многие районные главы.

Михаил Ведерников и Александр Козловский

В этом году представитель группы — депутат Госдумы от Псковской области, один из немногих относительно самостоятельных игроков в регионе Александр Козловский возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». В связи с новым назначением его политический вес увеличился. Отмечу, что Александр Козловский имеет тесные связи с руководством партии в Москве и поддержку секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. При этом не вызывает сомнений, что ближайшие годы станут для Александра Козловского периодом серьезных испытаний: перед ним, как и всем отделением партии, стоят сложные задачи.

Партийный ландшафт

«Единая Россия» продолжает доминировать на партийной сцене региона. Однако в течение 2019 года еще более отчетливо, чем прежде, обозначился ряд серьезных институциональных проблем партии власти. К тому же ей крайне важно соответствовать новым вызовам и задачам, встающим в рамках нового электорального цикла. Напомню, что уже в 2021 году в России пройдут выборы Государственной думы. В Псковской области параллельно с этим будут избирать депутатов регионального парламента. А в 2020 году в регионе грядет масштабная муниципальная кампания - на кону здесь несколько кресел глав районов и более 1100 депутатских мандатов (основа прохождения муниципального фильтра на следующих губернаторских выборах). Вызовами 2020-х и обусловлены перемены в «Единой России» — прежде всего, мобилизация партийцев и курс на обновление.

В Псковской области олицетворением этих процессов стала смена руководителя регионального отделения партии: Александр Козловский принял бразды правления от председателя областного Собрания Александра Котова, возглавлявшего партийную организацию последние восемь лет.

Как мы уже неоднократно отмечали выполнение стоящих перед ЕР задач потребует от нового руководителя мобилизации всех ресурсов. Достичь целей будет непросто, ибо какой бы составляющей мы ни коснулись — кадровой, организационной, информационной, финансовой и других — везде множество проблем, и минувший год весьма отчетливо их обозначил.

Победы в последние годы достаются «Единой России» тяжело. Партийных спонсоров, кроме Козловского, не видно.

При этом перед партией ставится и задача работать на повышение собственной субъектности (иначе говоря, самостоятельность и независимость от органов государственной власти). Сам неформальный лидер единороссов - президент страны Владимир Путин прямым текстом призывает партию власти «терзать и трясти» чиновников, невзирая на занимаемое ими положение.

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Возвращаясь к разговору о ситуации в Псковской области, следует отметить, что по линии «Единая Россия — администрация области» в 2019 году особого напряжения не наблюдалось. Исполнительную власть у нас, как и прежде, никто «не трясет и не терзает». Более того, Дом Советов как раньше определял, кто будет представлять ЕР на выборах, - так и продолжает это делать, а подготовленный пресс-службой администрации области релиз о встрече губернатора с предшественником, ныне секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком не оставлял сомнений: серьезных противоречий между руководителями нет — по крайней мере, в публичную плоскость их никто не выносит. Вместе работают и будут работать над реализацией национальных и партийных проектов. Правда, сказать, что «Единая Россия», образно говоря, «вписана» в администрацию области (как это было раньше, при партийном губернаторе Турчаке), сейчас нельзя.

Что до региональных отделений оппозиционных партий, то практически никто из них, за редким исключением, не может занести минувший год в свой актив.

Раз за разом проигрывая выборы и оказываясь не готовой к борьбе с оппонентами, рискует потерять позиции «партии №2» КПРФ. Как и в прошлые годы, в 2019-м мы неоднократно отмечали, что псковские коммунисты находятся на какой-то «своей волне», у них собственная, оторванная от актуальной для жителей региона, повестка, в которой есть место борьбе за памятник Ленину, акциям «Руки прочь от Павла Грудинина», юбилеям советских вождей и российских писателей, но практически нет многих волнующих людей тем. Впрочем, в областном отделении компартии признают наличие серьезных проблем и заявляют о готовности работать над исправлением ошибок — по крайней мере, уже сейчас начинают подготовку к выборам 2020 года.

Петр Алексеенко в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове

Более того, по словам первого секретаря областного отделения КПРФ Петра Алексеенко, почти за два года до парламентских выборов в обкоме определяются относительно кандидата в госдуму по псковскому одномандатному округу. Потенциальных претендентов двое: депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов и региональный бизнес-омбудсмен, экс-кандидат на пост губернатора Псковской области Аркадий Мурылев.

Ничего выдающегося не продемонстрировало в 2019 году и региональное отделение ЛДПР, возглавляемое тандемом в составе руководителя фракции либерал-демократов в областном Собрании депутатов Антоном Минаковым и его молодым соратников — новым региональным партийным координатором Артемом Васильевым. Избирательную кампанию в районах и довыборы депутатов в Пскове элдэпээровцы в этот раз провели так, будто они — не наследники славы своего вождя-пассионария, шумные и креативные жириновцы, а скорее унылые незадачливые аутсайдеры-олимпийцы, утешающие себя девизом: «Главное не победа, а участие». То же самое можно сказать и по поводу отклика либерал-демократов на резонансные темы общественно-политической жизни — например, вопросы строительства завода «Титан-Полимер», «мусорную реформу» и др. Хуже того — большую часть года ЛДПР в Псковской области вообще не было видно и слышно. Некоторые изменения к лучшему произошли только ближе к концу 2019-го, когда Минаков, Васильев и Ко стали чаще появляться в публичном пространстве и активнее информировать население области о своей позиции и проводимых мероприятиях. В будущем псковским жириновцам крайне важно поставить эту работу на системную основу.

Для лидера Псковского отделения «Справедливой России» Олега Брячака, как и для всей партийной организации, минувший год в определенном смысле стал продолжением 2018-го. Именно тогда политик, ранее претендовавший на лавры жесткого оппозиционера — критика областной администрации, совершил разворот на 180 градусов и предстал в образе партнера Дома Советов, настроенного на «конструктивный диалог» с командой губернатора Михаила Ведерникова и действующего у нее на подыгрыше — будь то участие в выборах или поддержка властных инициатив. Именно так эсеры и действовали в 2019-м. Примеров было хоть отбавляй — начиная форматом участия партии в муниципальных избирательных кампаниях (тут представителям СР даже пришлось выполнять роль «электоральных киллеров») и заканчивая позицией по бюджету или наездом Брячака на персека обкома КПРФ Петра Алексеенко, последний был публично обвинен в лицемерии, лжи, предательстве» и вызван на «дуэль» в радиоэфире «Эхо Москвы» в Пскове. Объяснение такой позиции лежит не в политической плоскости, а в сфере бизнес-интересов и необходимости решить вопросы с правоохранительными и судебными органами.

Олег Брячак на митинге против строительства АЗС у Мирожского монастыря. 16 декабря 2019 года

Пожалуй, единственной оппозиционной партийной организацией, которая успешно справилась с задачами, стало псковское «Яблоко». В отличие от провальных выборов-2018, в минувшем году яблочники до конца прошли избирательную кампанию, отстояли в судах своих кандидатов и по итогам единого дня голосования стали главными бенефициарами. На карте области появились еще три района, во главе которых стоят представители партии (вдобавок к двум выигранным в к 2017-м), а депутатская группа «Яблока» в областном Собрании депутатов впервые составила 2 человека: компанию «человеку-фракции» Льву Шлосбергу теперь составляет Артур Гайдук (первый в истории псковского отделения партии победитель выборов в региональный парламент по одномандатному округу). Отмечая заслуги самих яблочников, скажем и о другом: результат сентябрьских выборов во многом предопределили ошибки политтехнологов власти, отказавшихся от традиционного арсенала приемов и сделавших ставку исключительно на снятие оппозиционных кандидатов в суде. Там, где эта технология дала сбой, последовали проблемы. Всё это, впрочем, не умаляет заслуг самих яблочников. Ложкой дегтя в этой бочке меда для Шлосберга и его псковских соратников стали итоги выборов председателя партии. Они прошли в декабре на съезде «Яблока» и завершились победой Николая Рыбакова.

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Лев Шлосберг выступает перед делегатами съезда «Яблока». 14 декабря 2019 года

Лев Шлосберг, как и четыре года назад, занял второе место — для него это не только крайне болезненное поражение, но и крах надежд, невозможность определять курс партии на грядущих парламентских выборах, к чему лидер псковского партийного отделения так стремится. Вдобавок в конце года мы стали свидетелями атаки провластных масс-медиа на районных руководителей, избранных при поддержке «Яблока». С большой долей уверенности можно прогнозировать, что этот процесс будет продолжаться и в 2020 году, почти наверняка критикой в СМИ борьба с яблочниками во главе муниципальных образований не ограничится — к каким последствиям всё это может привести, в настоящее время можно только гадать. Впрочем, ситуация в муниципалитетах Псковской области заслуживает отдельного обстоятельного разговора.

Муниципальный пейзаж

2019 год стал непростым для всего корпуса глав органов местного самоуправления Псковской области. К традиционным проблемам муниципальных управленцев, о которых в последние годы не говорил только ленивый (недостаток финансовых средств, урезанные по самое «не могу» полномочия, сложная социально-экономическая ситуация, невозможность повлиять на решение наиболее острых проблем МСУ и т.д), добавилось множество других – от необходимости соответствовать критериям, по которым региональная власть «по-новому» оценивает глав, до дамоклова меча правосудия: сегодня уже мало кого удивляют новости о том, что к деятельности очередного районного главы возникли вопросы у правоохранительных органов.

Как следствие – всё новые проверки, уголовные дела и судебные процессы.

Так или иначе, в минувшем году покинули свои посты целый ряд муниципальных глав. Из шести управленцев, еще в начале 2019 года возглавлявших районы, в которых в сентябре прошли выборы, - переизбраться сумели только двое. Это Сергей Михеев (Бежаницы) и Александр Баранов (Пушкинские Горы), при этом последний сейчас находится в «зоне риска»: судебный процесс по уголовному делу в отношении господина Баранова только начинается. Четверо остальных (это ставший фигурантом уголовного дела Михаил Пашков из Новоржева, Валентина Тюрина из Дно, Виктор Иващенко из Усвят и Юрий Жуков из Пустошки) покинули должности.

В ноябре ряды отставников пополнил глава Печорского района Дмитрий Сопотов. Он оказался в центре скандала из-за распространения видео, в котором нецензурно оскорбляет сотрудника ГИБДД. ЧП не только стоило господину Сопотову кресла и поста секретаря районного отделения «Единой России», но и привело к возбуждению в его отношении уголовного дела по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Еще один муниципальный руководитель - глава Великолукского района Сергей Петров в настоящее время также находится в «группе риска»: по сообщениям СМИ, ему предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному по статье 285 Уголовного кодекса РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). По имеющейся информации, речь идет о нарушениях при обращении с земельными участками.

Приведенные примеры - это, разумеется, далеко не все проблемы, связанные с муниципалитетами. Если учесть, что в течение года произошла смена высшего должностного лица города Пскова (Елена Полонская вместо Ивана Цецерского), ушел в отставку сити-менеджер Великих Лук Игорь Чевжик (его сменила Любовь Романова), продолжается мучительный поиск формата взаимоотношений областной власти с «яблочными» районными главами, скандалы сотрясают Гдовское районное собрание и существует множество других проблемных зон, то станет понятно, насколько непростой является ситуация, сложившаяся в органах МСУ Псковской области к декабрю 2019-го.

Главы муниципалитетов на совещании с губернатором. 20 декабря 2019 года

2020 год потребует от региональной власти ответов на все эти непростые вопросы. Причем, соответствовать многочисленным вызовам и угрозам предстоит в условиях подготовки и проведения масштабных избирательных кампаний. Как уже было сказано, в регионе предстоит избрать более 1100 депутатов различного уровня. Не за горами выборы в Государственную думу и областное Собрание депутатов. Где найти кандидатов, с одной стороны, профессионально готовых к работе, а с другой, желающих участвовать в выборах и становиться депутатами – большой вопрос. Как показывает практика всех последних лет, желающих взваливать на себя этот груз в условиях, когда мандат депутата на всех уровнях девальвирован и депутаты находятся в абсолютно зависимом положении, среди серьезных игроков всё меньше.

Насколько эффективно пройдет подготовка к выборам? Всё ли будет гладко во взаимоотношениях переживающего переходный период руководства регионального отделения «Единой России» и командой губернатора, уже начавшей подготовку к новому избирательному циклу (как мы видим, все последние месяцы проходят в администрации под знаком усиления политико-медийного блока и приглашения политтехнологов и менеджеров из-за пределов области)? Логичным шагом по этому пути стала смена руководства областной избирательной комиссии.

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Как поведет себя системная и несистемная оппозиция? Наконец, какой будет социально-экономическая ситуация и куда качнется маятник общественных настроений? На все эти вопросы пока нет ответов. Все они будут получены уже в следующем году. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за развитием событий и держать читателей в курсе происходящего в политической жизни.

Александр Савенко