Политика

Два цифровых избирательных участка появятся в Псковской области в 2020 году

В 2020 году в России продолжится эксперимент по установке цифровых избирательных участков на всей территории страны. Запланировано, что в Псковскую область поступит два таких участка. Рекомендовано устанавливать их там, где в 2020 году будут проходить выборы. Об этом стало известно в ходе совещания Избирательной комиссии Псковской области с региональными лидерами политических партий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник отдела контрольно-ревизионной деятельности, взаимодействия с политическими партиями и общественных связей областного избиркома Светлана Баринова рассказала, что установка цифровых участков - это серьезный шаг в развитии механизма мобильности избирателя.

Если избиратель будет отсутствовать по месту регистрации в день выборов, и он хочет воспользоваться цифровым участком, ему необходимо будет подать заявление и выбрать любое удобное место для голосования. В 2020 году заявление можно будет подать через портал Госуслуг, МФЦ, территориальную или участковую избирательную комиссию, в прошлом году подать такое заявление можно было только через Госуслуги.

«Информация о результатах голосования будет передаваться на ГАС «Выборы» по закрытым каналам, вмешательство извне в которые невозможно», - заявила Светлана Баринова.