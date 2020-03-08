Политика

Владимир Путин выступил против снятия ограничений по количеству президентских сроков

Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным снятие ограничений по количеству президентских сроков. Об этом он заявил в ходе выступления в нижней палате перед депутатами во вторник, 10 марта, в связи с дискуссиями о новых поправках в Конституцию.

Владимир Путин выразил уверенность, что, когда все сферы общественной жизни обретают устойчивость и зрелость, тогда на первый план выходит вопрос сменяемости власти. «Это необходимо для динамики страны», - заявил Путин.

Он отметил, что будущим поколениям необходимо обеспечить гарантию, что регулярная смена власти будет. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что поправки в конституцию принимаются не на год-два, а на отдаленную перспективу - лет на 30-50.

Президент России Владимир Путин также согласился с поправкой в Конституцию, согласно которой президентские сроки могут обнулиться. Но назвал несколько условий, при которых это будет целесообразно. Он отметил, что, если такое решение поддержит парламент, то его соответствие основному закону страны вначале должен проверить Конституционный суд.

«Безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными», - заявил российский лидер. Если Конституционный суд найдет поправку об обнулении президентских сроков конституционной, в таком случае действующий глава государства сможет принять участие в выборах - в таких, где у граждан будет альтернатива. В таком случае, заметил Путин, с поправкой он готов согласиться.

В завершении выступления глава государства подчеркнул, что всегда руководствовался и будет руководствоваться текущими и долгосрочными интересами России и волей народа.