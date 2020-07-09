Политика

Рубеж в 24% перешагнула явка на выборах в Печорском районе к 18:00

В Печорском районе продолжаются выборы главы муниципалитета. На 18:00, по данным Избирательной комиссии Псковской области, в выборах приняли участие 24,05% избирателей. Проголосовало 3752 человека.

Избирательные участки закроются в 20:00. И участковые комиссии начнут подводить итоги голосования.

Голосование проходит в штатном режиме. Ни одной жалобы со стороны наблюдателей, за исключением утренней ситуации на 179-ом участке, не поступало.

На каждом участке работают наблюдатели и члены УИК с правом совещательного голоса.

Напомним, на пост руководителя муниципалитета претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик, выдвинутый партией «Единая Россия», коммунист Дмитрий Богатырев, Игорь Романов (Партия Роста), Алексей Марочкин (ЛДПР) и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов в конце 2019 года ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских.

Первоначально выборы главы Печорского района должны были состоятся 5 апреля 2020 года. Но из-за ограничительных мер, установленных в Псковской области, были перенесены на более поздний срок - 12 июля. Соответствующую рекомендацию дала Центральная избирательная комиссия России.